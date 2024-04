Arnesi da scasso in auto. Bloccati e denunciati

Ladri venuti da lontano che, grazie all’operato dei carabinieri di Romanengo, stavolta non ce l’hanno fatta a far danno. Martedì sera una pattuglia ha visto un’auto con targa straniera aggirarsi nella zona industriale di Izano. I militari l’hanno raggiunta e fermata. A bordo quattro stranieri provenienti dal Torinese con età da 23 a 46 anni, tutti con precedenti per furti. I carabinieri hanno controllato la vettura e trovato arnesi che avrebbero potuto essere usati per lo scasso: un grosso cacciavite, una torcia, un taglierino e dei guanti da lavoro. I carabinieri hanno rilevato le identità dei quattro, constatato che avevano tutti precedenti per furto, verificato che non avevano scuse plausibili per essere arrivati da Torino e finiti da queste parti e infine denunciato tutti quattro per possesso di arnesi da scasso. Quindi i quattro sono stati rispediti dalle loro parti.

P.G.R.