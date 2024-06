Aree verdi della caserma riqualificate dagli studenti: "Cultura della legalità"

I giovani delle classi V e IV dell’ dell’Istituto Tecnico Agrario “Tosi“, a indirizzo “Gestione dell’ambiente e del territorio“, nell’ambito di mirati progetti didattici, che si sposano con le iniziative volte alla diffusione della "cultura della legalità", hanno riqualificato le aree verdi della caserma dei carabinieri di Codogno, in via Dei Canestrai. Tutto sotto la scrupolosa guida degli insegnanti Salvatore Di Mundo e Antonio Gioia, che hanno tradotto in pratica i concetti teorici acquisiti a lezione. I giovani si sono impegnati riqualificando le aiuole del cortile interno della struttura militare, contribuendo a dare nuovo volto ad un importante e fondamentale presidio dello Stato.

"È proprio la bandiera dell’Italia, realizzata nelle adiacenze dell’ingresso pedonale della struttura, fortemente voluta dai maturandi, a simboleggiare il forte legame tra due importanti istituzioni, la scuola e l’Arma dei Carabinieri, baluardi insostituibili della nostra società" commentano in caserma, orgogliosi per quanto ricevuto. Ai giovani, al dirigente scolastico Antonello Risoli e a tutti gli insegnanti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, va il sentito ringraziamento del capitano Giuseppe Vignola, comandante di compagnia e del maresciallo ordinario Raffaele Accardo, comandante della stazione di Codogno. Non è la prima volta che, in occasione della Festa della Repubblica, l’istituto collabora con i militari. Un modo sano per avvicinare agli adolescenti le forze dell’ordine e condividere gli stessi valori.

P.A.