Basta ansia per i pendolari del Lodigiano, arriva l’app per monitorare gli autobus

Lodi, 20 novembre 2023 – Basta ansia per i pendolari, con la nuova applicazione si potrà seguire lo spostamento del pullman tramite il collegamento satellitare. L’ultima invenzione per migliorare il servizio offerto ai viaggiatori, l’ha messa a punto Star mobility, la società che offre i trasporti via pullman nel Lodigiano. E’ una App per scoprire orari e ritardi dei mezzi. Negli ultimi mesi, infatti, le rimostranze non si contavano più. C’era chi lamentava ritardi e chi diceva di aver perso le corse. E l’azienda non si è fatta trovare impreparata, puntando sulla tecnologia.

“Con ‘Lodi Bus Sapiens’, i viaggiatori potranno tenere monitorata la situazione del mezzo che aspettano, semplicemente scaricando l’app gratuita e usando la geolocalizzazione – spiegano dall’azienda –. Scoprire dove si trova l’autobus che stai aspettando sotto la pensilina, mentre il sole scotta oppure piove, è infatti un sogno diventato realtà per gli autobus Star Mobility”. Lo strumento garantisce anche indicazioni in tempo reale per informare in caso cambio di rotta. L’obiettivo è soprattutto ridurre i disagi dell’utenza, ma anche stemperare il clima che per gli autisti, destinatari delle varie rimostranze, a volte non è dei migliori.

Grazie agli attuali aggiornamenti, è possibile verificare la posizione degli autobus delle linee urbane ed extraurbane, oltre che quelle dell’area di Milano Sud Ovest. Al momento non è ancora disponibile la visualizzazione per le linee di Cremona, ma a breve, anche quest’area verrà integrata, per completare il quadro dell’offerta proposta sul territorio locale.

“Utilizzare Lodi bus sapiens è semplice. Basta scaricare l’app da Google Play oppure App Store e poi attivarla. Una volta aperta la finestra iniziale dell’applicazione, è necessario consentire l’accesso alla geolocalizzazione del proprio dispositivo, per permettergli di rilevare con accuratezza la posizione esatta – chiariscono in Star – . Dopodiché, comparirà la lista di tutte le fermate. A quel punto si deve cliccare sulla fermata d’interesse, oppure consultare la sezione “Linee”, su cui è possibile scegliere la corsa di cui si intende usufruire. Una volta selezionata la corsa desiderata, apparirà la lista di tutte le fermate (con l’orario di transito) e sarà evidenziata la fermata dove si trova il bus. Chi invece preferisce visualizzare la modalità ‘Mappa’, può seguire l'autobus in viaggio in tempo reale”.