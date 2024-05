Anziana travolta sulle strisce. Investita da un’auto. Sotto i ferri per salvarla

Sono molto gravi le condizioni di una donna straniera investita ieri mattina intorno alle dieci in centro a Cremona. L’incidente è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra corso Cavour e corso Campi. A quell’ora la settantenne, residente in città, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere Galleria XXV Aprile. Nella zona a traffico limitato, quando è arrivata una Mini Cooper Countryman da via Verdi condotta da un cremonese che l’ha colpita in pieno, gettandola a terra.

Nell’impatto con il terreno la settantenne ha riportato un severo trauma cranico ed è rimasta inanimata. Sono stati fatti intervenire i soccorsi, arrivati con automedica e ambulanza della Croce Verde. I soccorritori hanno cercato di stabilizzare la donna ferita e poi l’hanno trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove i medici l’hanno ricoverata in codice rosso. Vista la gravità delle sue condizioni, nel pomeriggio la settantenne è stata sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di salvarle la vita.

Al termine dell’operazione la donna è stata ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Cremona per i rilievi di legge. Gli agenti hanno messo sotto sequestro la vettura che ha investito l’anziana, in attesa delle verifiche inerenti al sinistro. La ricostruzione della dinamica esatta dell’investimento servirà a stabilire le responsabilità dell’accaduto.