Angherie ad anziani nella casa alloggio. Vie giudiziarie diverse per gli indagati

Una richiesta di patteggiamento, una di rito abbreviato e un’udienza preliminare. Tre indagati per il caso dei maltrattamenti in una comunità per anziani di Vistarino, vicenda emersa nel 2022, sono comparsi davanti alla Gip di Pavia Daniela Garlaschelli, che ha sostituito nel procedimento il Gip Fabio Lambertucci, e affronteranno tre diverse sorti giudiziarie. Una oss, operatrice socio sanitaria, aveva chiesto di patteggiare un anno e otto mesi di reclusione e nelle scorse sedute era stato raggiunto l’accordo con la Procura e ora alla giudice spetterà la decisione finale. Una seconda operatrice ha invece chiesto di procedere con il rito abbreviato, che consente di ottenere in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena: la giudice quindi nei suoi confronti emetterà sentenza di primo grado di proscioglimento o di condanna. Il titolare della struttura al centro delle contestazioni invece aveva avanzato richiesta di patteggiamento, ma non era stato trovato un accordo con la Procura relativamente alla sospensione condizionale della pena e dunque si procederà con il rito ordinario: discuterà quindi l’udienza preliminare, al termine della quale la giudice deciderà se disporre il rinvio a giudizio o sentenziare non luogo a procedere. In caso di rinvio a giudizio, per l’indagato si aprirà il dibattimento. Per il titolare l’udienza è stata rinviata all’11 gennaio, in quanto si trova ai domiciliari, mentre per le due operatrici socio sanitarie l’udienza si terrà il 13 febbraio. Sono state ammesse come parti civili quattro delle undici parti offese e il sindacato pensionati SPI – CGIL sezioni di Pavia e della Lombardia rappresentate rispettivamente dall’avvocata Federica Ramaioli e Alberto Ghidoni. Coinvolte nell’indagine altre due collaboratrici le cui posizioni però sono state stralciate.

Nell’autunno 2022 erano intervenute le forze dell’ordine nella struttura di Vistarino e i cinque coinvolti erano stati arrestati. Le accuse a vario titolo riguardano presunti maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti. Secondo le contestazioni degli inquirenti i pensionati ospitati nella residenza di Vistarino, i quali in alcuni casi non erano autosufficienti, sarebbero stati minacciati e denigrati, gli operatori non si sarebbero interessati alle loro cure, le condizioni igieniche non sarebbero state adeguate così come i pasti, che sarebbero stati serviti in modo irregolare.

Nicoletta Pisanu