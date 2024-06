Ancora una bomba d’acqua. Notte di paura nelle case a guardar salire la “piena”

Case e garage allagati, alberi pericolanti: i vigili del fuoco fanno la spola tra diversi comuni del Nord Lodigiano. Una nuova bomba d’acqua si è abbattuta sul Lodigiano, rendendo necessari interventi a raffica da parte dei vigili del fuoco. Le squadre sono dovute intervenire in molte abitazioni per aiutare i residenti a fronteggiare gli allagamenti. Per le strade, invece, messi a dura prova dal forte vento, tanti gli alberi pericolanti da mettere in sicurezza. Pioggia e vento hanno imperversato dalla tarda serata di giovedì e per buona parte della notte, confermando puntualmente l’allerta meteo che era stata diramata nelle ore precedenti.

Le squadre del Comando provinciale di Lodi, insieme ai colleghi volontari dei distaccamenti di Sant’Angelo Lodigiano, non si sono certo risparmiate, intervenendo in varie località per ore, fino alla prima mattinata di ieri. Le chiamate sono arrivate da Cervignano D’Adda, in via Papa Giovanni XXIII, all’una e 40, per una casa allagata; Mulazzano, in via Monsignor Pandini, all’una e 40, per un’abitazione allagata; Cervignano D’Adda, in Vicolo Lodi, all’una e 50, di nuovo allagamento abitazione; Mulazzano, via IV Novembre, alle 2 per allagamento e danni al tetto; Crespiatica, via Nino Dall’Oro, alle 2,30 per allagamento abitazione; Miradolo Terme, via Vignali (nel Pavese), alle 6.10, per box allagato. Poi ci sono stati un intervento alle 6.30 a Lodi, in via Nazario Sauro, e uno alle 5.50 a Tavazzano con Villavesco, in Vicolo Santa Maria, per alberi pericolanti. Infine persino un incendio circoscritto, le cui cause ancora sconosciute hanno interessato del cippato, il legno sminuzzato in scaglie. È stato segnalato all’una della scorsa notte a Castiraga Vidardo, nell’area dell’azienda Ecowatt di via Cartiera.

Grazie al pronto intervento dei pompieri la combustione è rimasta in un’area confinata, senza danni a cose e persone. In questo caso sono intervenute tre squadre del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano, con autopompa, autobotte e autoscala. L’allarme è presto rientrato senza ulteriori conseguenze per l’azienda.

Paola Arensi