Ambulatorio da ristrutturare. Visite sospese

Per il medico di medicina generale l’ambulatorio comunale della frazione di Guardamiglio non è più adeguato "sospendo le visite". Il Comune, per far riprendere gli appuntamenti quanto prima, sta valutando i primi lavori. "Dopo la comunicazione di un medico di medicina generale, che ha deciso la sospensione delle visite, all’ambulatorio della frazione Valloria di Guardamiglio, garantendo comunque assistenza a Guardamiglio centro, ci siamo attivati per risolvere la situazione – spiegano dall’amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Rossetti –. La dottoressa ha deciso di sospendere le visite presso l’ambulatorio di Valloria, lamentando l’inadeguatezza dello stesso. Quindi stiamo provvedendo a sistemare lo stabile, che non si trova certo in condizioni diverse da quelle in cui è stato negli ultimi anni ma, così, sarà reso più adatto all’uso come ambulatorio".

Serve tempo, vista l’importanza di alcuni lavori, ma in Comune sono fiduciosi. "Il 12 novembre sono iniziati i primi interventi. Quanto stabilito era già in fase di progettazione da alcune settimane, perché è fondamentale per ripristinare il servizio il prima possibile. Terremo aggiornati sugli sviluppi i cittadini di Valloria e li ringraziamo per la pazienza". In particolare gli amministratori comunali stanno valutando diversi preventivi per l’insonorizzazione della sala d’aspetto, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione di alcuni arredi. "Per realizzare tutto questo – sottolineano dall’Amministrazione –, saranno necessarie alcune settimane di tempo. Cercheremo di accelerare il più possibile i tempi di consegna".

Paola Arensi