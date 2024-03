Alloggi comunali da riqualificare: "Tra un anno potremo assegnarli"

Nel 2024 a Maleo non ci sono alloggi popolari disponibili per supplire all’emergenza abitativa. Il presidente del Consiglio comunale Francesco Bergamaschi, però, conferma che sono a buon punto i lavori per quattro immobili destinati allo scopo e che potranno essere assegnati nel 2025. Sono quasi al tetto, infatti, i quattro alloggi di via Italia, abbattuti e ricostruiti dal Comune, tramite Italcostruzioni srl di Gela. L’intervento rientra nell’ambito del Fondo Complementare al Pnrr. Con deliberazione della Giunta comunale 129 del 1 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori di ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione di quattro unità abitative al civico 26/28. Nel 2022 è stato approvato il Piano degli interventi predisposto da ciascuna regione, per effetto del quale è stato assegnato al Comune di Maleo il contributo di 580mila euro. Adesso il presidente Bergamaschi aggiorna: "I lavori procedono, la ricostruzione della struttura muraria portante ha quasi raggiunto il tetto. Speriamo vengano presto ultimati, per essere messi a disposizione del prossimo piano annuale dell’offerta abitativa 2025". P.A.