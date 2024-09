All’insegna della nostalgia. A cena con l’ex maestra

MALEO (Lodi)

"Vieni qui". Suonava come il vecchio "vieni alla lavagna che ti interrogo" il bonario invito agli ex alunni ormai cresciuti da parte della storica maestra di Maleo, Franca Pesenti. L’insegnante in pensione sabato ha raggiunto gli studenti affezionati all’Albergo del Sole, aperto nel 1464. E ha cenato con la classe elementare prima A dell’anno 1979-80, per stare insieme a 45 anni dalla prima campanella.

L’emozione del ritrovarsi è stata molto intensa. In assenza della famigerata lavagna la maestra 84enne, tuttora arzilla e professionale, ha invitato al camino del ristorante i propri studenti per fare loro un piacevolissimo dono. L’insegnante si è infatti presentata con le note, rigorosamente scritte a mano e conservate per tutti questi anni, che contenevano le reali valutazioni dell’epoca per ciascuno degli intervenuti. La metà di loro abita ancora in paese, altri si sono trasferiti ma a Maleo hanno ancora i parenti.

La classe dell’epoca era costituita da 20 bambini: 9 maschi e 11 femmine. Nei biglietti consegnati dall’insegnante, i giudizi erano accurati e tra i più disparati: "Socievole, non socievole, leader o gregario, educato o non, situazione di provenienza".

Qui la commozione si è fatta palpabile. I ricordi si sono rifatti vivi con grande potenza nella memoria della maestra di un tempo che tra i banchi aveva soprattutto il cuore. A quel tempo gli insegnanti avvertivano fortemente la responsabilità di crescere persone perbene. Pesenti, oltre ad aver formato intere generazioni, è stata anche l’insegnante dell’attuale sindaco malerino Dante Sguazzi, più giovane rispetto ai commensali del fine settimana ma pur sempre tra i cari ricordi della donna. L’età quindi non l’ha certo frenata. C’era stato un primo incontro, un decennio prima, al Leondoro, dove si era già iniziato a raccontare il passato con una certa nostalgia e molto affetto.

E sabato tutto questo si è rafforzato ancora di più, con il ricordo nel cuore di due compagni che nel frattempo hanno perso la vita. Nel 1973 a Maleo era stato registrato un nuovo boom demografico, con una quarantina di neonati rispetto alla sessantina del 1964 da record e ai numeri in calo degli anni successivi.

Paola Arensi