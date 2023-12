All’ex ospedale Soave due classi per creare nuove professioni

Nuovo progetto formativo presentato ieri, in sala Santelli, da Roberto Sella, direttore generale dell’ Istituto tecnologico superiore milanese Its Academy Angelo Rizzoli, dal presidente Fabrizio Felippone e dal sindaco Francesco Passerini. Mira a formare almeno due classi prime, con circa 50 allievi, dall’anno scolastico 2024-2025, con alunni da reperire tra Lodigiano, Cremonese, Pavese e Piacentino, negli spazi di Palazzo Soave. Percorsi alternativi ai canonici di studio, professionalizzanti, per formare tecnici (fino a quadri intermedi) e renderli competitivi a livello europeo (in Germania ne formano 900mila l’anno, in Italia tra i 20 e i 30mila e col Pnrr si chiede il raddoppio). Previsti percorsi di 2.000 ore (1.200 in aula, 800 di tirocini in azienda, retribuiti fino al 10%, in due anni e possibilità di fare ulteriori 700 ore annue retribuite, come da contratto nazionale). Le formazioni potranno essere personalizzate, in base alle richieste delle aziende. "È un progetto – ha rimarcato Vittorio Boselli, presidente di Confartigianato – che dà possibilità ai nostri giovani e di avere le eccellenze del fare italiano. Ci hanno chiesto un’ala di Palazzo Soave, porteranno valore aggiunto al territorio. La Fondazione Rizzoli è la prima d’Italia" ha rimarcato Passerini.

"La formazione tecnica superiore è la risorsa che mancava, incentrata nell’insegnamento di abilità fruibili nell’ambito dei nuovi lavori digitali e capace di fornire il diploma tecnico superiore" ha spiegato l’assessore Silvia Salamina. Possono accedere tutti i diplomati, senza limite d’età e costa mille euro all’anno, il resto è finanziato da Stato e Regione. "L’anno prossimo – ha aggiunto Felippone – avremo 600 alunni in Lombardia (100 le aziende socie). Abbiamo scelto Codogno perché ci sembra interessante per la formazione che garantiamo, legata all’information technology, allo sviluppo software, ai games, al cyber security etc. In questo territorio servono esperti nel campo dell’informatica, personale formato per fare funzionare i macchinari". P.A.