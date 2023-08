“Alle Vigne“ cerca direttore artistico

Il Comune ha indetto un avviso pubblico per conferire l’incarico di direttore artistico del teatro “Alle Vigne“. L’incarico dura un anno e la selezione è a cura di “Giona, servizi per la cultura e l’informazione“. Si tratta della società in house dell’ente locale stesso che segue il teatro. La selezione avverrà mediante procedura comparativa. Saranno quindi analizzati tramite colloquio i curricula di ogni candidato e una commissione tecnica valuterà chi scegliere.

Occorrerà avere esperienza di programmazione teatrale. Le domande dovranno essere presentate entro le 24 del 4 settembre tramite Pec all’indirizzo [email protected]. L’incarico sarà regolato da un apposito contratto di prestazione d’opera professionale e il prescelto dovrà lavorare nell’ambito degli indirizzi e del budget, secondo le scadenze temporali indicate dalla società, ed elaborare le linee guida della programmazione artistica annuale in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

Il nuovo direttore artistico dovrà anche elaborare proposte di eventi e attività culturali a teatro. Infine è prevista anche la cura e l’elaborazione nonché l’esecuzione di tutte le manifestazioni, gli eventi e le attività culturali del teatro e della stagione teatrale, assumendone la responsabilità artistica. Si dovrà anche fornire consulenza per la realizzazione del progetto di promozione dell’attività artistica e predisporre, al termine di ciascuna stagione, una relazione conclusiva. Il compenso lordo è di 25mila euro per tutta la durata dell’incarico.

P.A.