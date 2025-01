Allarme furti, segnalata un’auto sospetta

Tentativo di furto a Sant’Angelo Lodigiano, è di nuovo allarme. Nel pomeriggio di mercoledì, approfittando dell’oscurità che arriva presto, i soliti ignoti hanno tentato di saccheggiare una casa di Sant’Angelo Lodigiano, in zona Musellina. Fortunatamente i malfattori sono stati visti e messi in fuga e il colpo è stato sventato. Sono entrati in azione almeno in quattro, con il cappuccio sulla testa, e si sono dileguati con una Mercedes berlina di colore grigio, con targa romena, che è già stata segnalata più volte, in città, perché ritenuta sospetta.

Domenica pomeriggio c’è stato invece un furto riuscito in zona Pedrinetta. In questo caso ladri con passamontagna hanno portato via soldi e preziosi per un valore da quantificare. L’allarme resta quindi alto e l’invito è di prestare la massima attenzione e segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti.

P.A.