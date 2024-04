Alla ultramaratona da Milano a Sanremo tutti ritirati i cremaschi

Non è andata bene ai tre cremaschi che si sono presentati al via dell’ultramarathon Milano Sanremo, la più lunga corsa d’Europa con i suoi 285 chilometri, disputata da venerdì a domenica. Lorenzo Degani, di Ombriano, tesserato per il Bergamo Stars, Tamara Severgnini e Alessandro Fortini (nella foto), entrambi di Capergnanica e tesserati per il Camisano Running, si sono ritirati lungo il percorso. Il 61enne Degani si è ritirato a Casteggio per un dolore al metatarso e crampi. La Severgnini e Fortini, 46enni, hanno abbandonato alle 5,30 circa di sabato, dopo circa 18 ore di corsa. Racconta Giampietro Salvitti, presidente del Camisano Running: "Fortini sarebbe riuscito ad andare avanti ancora un po’, ma ha visto che la Severgnini era rimasta indietro e ha deciso di aspettarla. Era arrivato a Ovada e lì lo ha raggiunto la sua compagna d’avventura molto provata. Così hanno deciso assieme di ritirarsi. Sapevamo tutti quanto fosse difficile portare a termine questa sfida. Potranno ottenere la rivincita alla 100 chilometri del Passatore del 25 e 26 maggio". P.G.R.