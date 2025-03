Alla scoperta del fondo antico della biblioteca. Sabato il secondo e ultimo appuntamento

La presidente della Commissione biblioteca di Codogno Eleonora Valdonio ha coordinato, domenica, il primo di due appuntamenti, alla scoperta del fondo antico della Biblioteca Civica Popolare-Luigi Ricca di Codogno. "La dottoressa Francesca Colombi, che sta svolgendo un tirocinio in biblioteca, ci ha guidati, con la supervisione del personale bibliotecario, in un percorso affascinante alla scoperta dell’universo femminile fra il XVI e XVIII secolo – dice l’assessore Silvia Salamina –. Tutto attraverso le pagine di alcune preziose opere appartenenti alle nostre collezioni. Abbiamo potuto osservare opere di carattere storico, letterario e scientifico contestualizzando le diverse visioni emergenti, nell’epoca in cui sono state prodotte. E c’è stata la possibilità di toccare con mano i preziosi volumi". Sabato alle 11 secondo appuntamento sulle tracce di Alessandro Bertamini.