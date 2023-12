Alla ricerca di piloti di droni per i soccorsi in montagna

Hanno risposto in 33 al bando di selezione indetto dalla Provincia di Sondrio per costituire una Squadra Emergenza Drone, nucleo specialistico composto da Volontari di Protezione Civile con competenze di piloti Uas. Al termine dei colloqui che si sono svolti nei giorni scorsi, è stata pubblicata la graduatoria che ammette 10 candidati. Il bando originario, la cui scadenza era stata fissata per l’8 novembre, mirava a individuare 20 figure aventi i requisiti richiesti, tra cui "la possibilità e la volontà di partecipare a un corso di formazione specifica e quindi di far parte di una squadra altamente specializzata che si occuperà delle diverse attività disciplinate dalla normativa di Protezione Civile, dalla Legge Aeronautica Civile e normative europee vigenti, dal monitoraggio alle attività di Sar, Search And Rescue".

Con questo bando, l’amministrazione provinciale ha dimostrato di voler investire sul questa specifica formazione, "per dotarsi di una componente ormai fondamentale da inserire a pieno regime nella Colonna mobile di Protezione Civile". In seguito alla ricezione delle domande di partecipazione, si sono svolti colloqui tecnico attitudinali, dichiarando idoneo chi ha raggiunto 55 punti. Pa.Pi.