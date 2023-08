Alla primaria Pezzani una maxi mensa per i 250 bambini

La scuola primaria Pezzani di Lodi, in via Papa Giovanni XXIII, avrà una nuova mensa costruita ex novo nel giardino dell’istituto. "Costruiamo un corpo esterno autonomo nel giardin e lo colleghiamo – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Luca Scotti (nella foto) –. È un investimento da un milione 200mila euro, di cui sono state fatta progettazione esecutiva e gara d’appalto: a settembre iniziano i lavori".

Una parte dell’opera sarà finanziata dalla Regione, per circa 900mila euro, mentre 300mila euro saranno del Comune. "È stata progettata più grande rispetto agli effettivi numeri di studenti ma, come Comune, abbiamo investito nel meglio, finanziando la differenza.".

La mensa ospiterà circa 250 bambini, dall’anno scolastico 20242025. "Si lavorerà esternamente, senza disturbare le lezioni, su 500 metri quadrati, di cui una parte sarà adibita a mensa e il resto servirà per servizi e spogliatoi" conclude.

Alla Pezzani si darà poi corso al secondo e ultimo lotto per la sostituzione dei serramenti, da 130mila euro, coperti da finanziamento regionale.