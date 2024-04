Albero crolla a terra in via Marchi. Salvi per miracolo un’auto e la scuola

Grosso albero precipita sulla strada vicino alla scuola primaria “Arcobaleno“, “salvi“ l’istituto e le auto. Ieri mattina alle 5, in via Marchi a Lodi, un albero di diametro di 35 centimetri circa ha ceduto. Nell’accasciarsi, con le sue ampie fronde, la pianta ha rischiato di colpire una utilitaria parcheggiata su suolo pubblico ma, per fortuna, l’ha evitata per pochi metri. L’area era deserta e non ci sono stati feriti. Anche la scuola, poche ore dopo, ha potuto riaprire regolarmente. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, però, arrivati con una autopompa, hanno dovuto lavorare sodo per sgomberare la strada e mettere in sicurezza l’area. La pianta potrebbe aver ceduto dopo le giornate di intenso maltempo e il continuo vento. P.A.