Alberi pericolanti in via San Carlo, raccolto l’Sos degli abitanti

Le forti piogge degli ultimi giorni e il vento che ha imperversato in città avevano messo a rischio alcuni degli alberi di via San Carlo, alla periferia ovest di Pavia. Le preoccupazioni dei residenti erano aumentate domenica pomeriggio, quando un grosso tronco di un albero che costeggiava la pista ciclabile aveva ceduto ed era finito sulla recinzione di una villetta.

Se in quel momento fosse passato qualcuno, sarebbe stata una tragedia. Per evitarla i residenti hanno ripetutamente segnalato in Comune la presenza di alberi pericolanti e ieri il problema è stato risolto. "Non capisco perché l’Amministrazione non intervenga", si era lamentato un residente fortemente allarmato nel vedere diversi alberi che rappresentavano un pericolo. Appena le condizioni meteorologiche lo hanno permesso, gli operatori di Asm sono intervenuti. Lo hanno fatto ieri appena hanno preso servizio. Armati di sega, sono arrivati con un camion sulla pista ciclabile e hanno abbattuto gli alberi che avrebbero potuto cadere in caso di altre piogge come quelle dell’ultimo fine settimana. A seguire i lavori, il consigliere comunale con delega al Decoro Gennaro Gallo. E anche a San Martino Siccomario in questi giorni si stanno tagliando alberi ormai ammalorati che potrebbero cadere sulla strada.

M.M.