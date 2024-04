Alberi abbattuti per la ciclabile, è polemica

È stata completata la pista ciclopedonale di San Carlo, nata per connettere quella di via Indipendenza con quella della gronda Nord, con un percorso che si snoda in un nuovo parco di circa 20mila metri quadri e 120 nuovi alberi. L’intervento porta però con sé anche forti polemiche: per far posto ad alberelli da vivaio sono stati abbattuti gelsi bianchi e neri, pioppi neri e salici. Non si trattava di semplici arbusti, ma di esemplari ormai consolidati, molti dei quali alti già due metri: un vero e proprio ingiustificato scempio. Il problema è stato reso noto alla Giunta comunale. La risposta è stata che pare che ci sia stata un’incomprensione tra struttura comunale e chi ha eseguito i lavori: quest’ultimo non ha ben inteso che la richiesta fosse quella di mettere altri alberi e non di abbattere quelli esistenti.

P.G.R.