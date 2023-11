Al via i lavori della nuova Casa di comunità di Asst Lodi a Zelo Buon Persico

Zelo Buon Persico (Lodi), 24 novembre 2023- Servizi socio-sanitari “sotto casa”, primi lavori, a Zelo Buon Persico, per la nuova Casa di comunità dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi.

Struttura che ospiterà ambulatori per i medici di medicina generale e di specialità, servizi di diagnostica base, punto prelievi, centro unico prenotazioni, integrati con l’assistenza sociale, in particolare uno sportello psicologico e spazi per il volontariato.

Sono in corso i primi rilievi nella sede della nuova casa di comunità di Zelo Buon Persico che, nei prossimi mesi, prenderà forma negli spazi della ex scuola primaria di piazza don Pozzoni, concessa in comodato d’uso dal Comune, ad Asst Lodi. L’ultimo sopralluogo è stato eseguito dal sindaco Angelo Madonini, con il vicesindaco Daniela Brocchieri e l’assessore ai Lavori pubblici Sergio Groppaldi, insieme al personale afferente all’ufficio tecnico di Asst Lodi e alle imprese incaricate rispettivamente della progettazione, T.L.A Associati, e dei lavori Nuova Napoli e Adiramef Spa. Il cantiere partirà a breve, per un investimento, da parte dell’azienda ospedaliera, di 1.481.481 euro. Durante gli accertamenti è stato posizionato il cartello dell’avvio dei lavori.

“L’area esterna dell’edificio è stata recentemente ripulita e manutenuta con un taglio del verde” hanno fatto sapere in municipio. Per Madonini:”Con la nuova Casa di comunità arriverà un importante presidio sanitario e sociale, dove i bisogni di salute e assistenza dei nostri concittadini troveranno una risposta coordinata. La presenza dei tecnici di Asst e delle imprese incaricate è un primo importante segnale dell’avvio di un percorso che ha visto fin dal primo momento la nostra amministrazione coinvolta e determinata nel sostegno al progetto- e ancora-. Il confronto con Asst è iniziato nel 2021 e si è sviluppato in seconda battuta con i comuni che faranno riferimento ai servizi della casa di comunità e più di recente con le realtà del terzo settore, per approfondire le possibilità di collaborazione del mondo associazionistico con le attività del nuovo hub”. Brocchieri conclude:”La vicinanza e l’immediatezza di accesso a un centro in grado di erogare prestazioni così varie, rappresenta una facilitazione significativa e una sicurezza per i nostri concittadini”.