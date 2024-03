Al debutto lo Sportello sociale

È stato approvato l’accordo per l’istituzione di uno sportello sociale al Centro anziani “Age Bassi“. Avviato come servizio sperimentale, avrà sede nei locali di via Carducci 7 come appunto il Centro anziani. L’obiettivo è mettere a disposizione uno sportello sociale gratuito aperto agli iscritti e alla cittadinanza anziana, con cui si vuole fornire gratuitamente informazioni per l’accesso ai diritti di natura fiscale, previdenziale, sociale e sociosanitaria. Il progetto s’intitola “Mai Soli“ ed è finalizzato a costruire reti tra gli enti impegnati nella creazione di risposte ai bisogni delle persone anziane, nel contrasto della solitudine e nel superamento delle fragilità attraverso azioni di inclusione sociale. È un’iniziativa promossa dal Comune di Lodi insieme al Sindacato pensionati italiani (Spi) della Cgil di Lodi, e alla Federazione nazionale pensionati (Fnp) della Cisl. Uno strumento utile per questa fascia di popolazione, in aumento in città come ovunque secondo il Piano della Salute Locale.

Il numero di over 65 è di 11.232 individui su 44.574 cittadini residenti a Lodi; di questi gli over 75 che vivono in due sono 2.869, di poco superiori ai 2.323 che abitano da soli, di quest’ultimi 1.630 sono over 80. Lo sportello si inserisce così come un passo avanti per dar attenzione agli anziani, che lo stesso Piano definisce “La popolazione dimenticata dalla sanità“, titolo provocatorio ma utile a dare l’idea di quanto, per le persone anziane, specialmente quelle con problemi funzionali, sia difficile accedere ai servizi sociosanitari.

L.P.