Aiuti a Casa San Giuseppe. Nuove risorse per gli ultimi

Un dono speciale per Casa San Giuseppe (centro realizzato a Lodi dalla Fondazione Caritas per accogliere le persone in condizioni di fragilità presenti sul territorio), grazie alla musica del pianista Ramin Bahrami, alla

generosità dei lodigiani e all’appoggio di Fondazione Cariplo. Ieri pomeriggio nella sede della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, il presidente Mauro Parazzi ha consegnato al vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti un assegno con il ricavato del concerto benefico tenutosi il 21 novembre al teatro Alle Vigne. Il contributo assegnato è di 11.443 euro, raccolti attraverso le donazioni di chi ha partecipato al concerto e il sostegno di alcune realtà locali che hanno collaborato all’evento. Una bella somma, che aiuterà a continuare nell’opera di assistenza ai fragili. Inoltre grazie alla segnalazione della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, Fondazione Cariplo è venuta a conoscenza delle necessità di Casa San Giuseppe e ha anche pensato di deliberare un intervento diretto di aiuto per 35mila euro. Soddisfazione e ringraziamenti sono stati espressi da Pierluigi Carabelli, commissario di Commissione Centrale di beneficienza di Fondazione Cariplo per la provincia di Lodi ("le attività socioassistenziali sono una risorsa per il futuro e vanno sostenute perché il tessuto economico non potrebbe reggere senza l’assistenza e il volontariato" ha sottolineato), dal presidente Parazzi, dall’assessore alla Cultura del Comune di Lodi Francesco Milanesi, da Angelo Boni, presidente di BCC Centropadana e dal vescovo Malvestiti.