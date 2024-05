Agricoltura sociale protagonista. Una giornata di festa in castello

Laboratori per adulti e piccini, attività con gli animali, una gara di cucina con due chef professionisti, una tavola rotonda, un laboratorio di danze popolari con concerto finale. Non mancherà nulla nella giornata dedicata all’Agricoltura Sociale, domenica 19 maggio al Castello Morando Bolognini di Sant’Angelo. Ad organizzarla sono i promotori del progetto “AgriCULTURE SOCIALI 3.0“, lanciato da Fondazione Comunitaria di Lodi in sinergia con l’Ufficio di Piano di Lodi ed è sostenuto da Fondazione Cariplo, Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo e Fondazione Peppino Vismara con un contributo da 363mila euro stanziato allo scopo di mitigare gli effetti economici della pandemia. Il programma della giornata è fitto. Si comincia alle 10 con la presentazione del progetto e i risultati dei primi dodici mesi e si prosegue con laboratori nel cortile del Castello fino alle 12,30. Alle 11 uno dei momenti clou della giornata: la gara gastronomica con giuria popolare. A sfidarsi saranno due chef: l’Orso in cucina, cuoco che spopola su Instagram e teorizza il cibo come via per la felicità e Gloria e il suo staff, portabandiera della cucina ligure. Dal pomeriggio ancora laboratori e poi il concerto.