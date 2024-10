Picchia la compagna con una chiave inglese e con una pentola. Un 52enne arrestato a Corte Palasio

Milano, 25 ottobre 2024 – Ha aggredito la compagna due volte nell’arco di poche ore, una per strada davanti agli occhi di alcuni passanti, e l’altra in casa. Per questo un uomo di 52 anni, italiano, con diversi precedenti per furto, lesioni personali, minacce, furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dalla polizia di Lodi per lesioni personale aggravate.

È successo qualche giorno fa. Un primo intervento delle volanti è avvenuto nel tardo pomeriggio: gli agenti si sono recati in località Corte Palasio, lungo la strada provinciale 235, poiché alcuni passanti avevano segnalato un'aggressione ai danni di una donna. Sul posto, i poliziotti hanno rintracciato la vittima, la quale ha raccontato di aver avuto una lite per futili motivi, tra cui la gelosia, con il proprio compagno. L'uomo aveva picchiato la compagna brandendo una chiave inglese, usata poco prima per riparare la bicicletta a bordo della quale era poi fuggito.

Nella stessa serata, è stata la stessa donna a chiamare il numero unico di emergenza 112, riferendo di un'altra aggressione più violenta. Due equipaggi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti nell'abitazione della coppia. Al suo interno, i poliziotti hanno trovato l'uomo che minacciava la compagna con una pentola. Sul corpo della vittima evidenti le lesioni al petto, al capo e alle gambe. Dopo aver messo in sicurezza la vittima, i poliziotti hanno intimato al 52enne di deporre la pentola e, solo dopo aver constatato l'ostinazione e l'aggresività dell'uomo, hanno estratto il taser in dotazione, riuscendo a indurne la resa. La vittima è stata veniva trasportata in pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni mentre il 52enne è stato arrestato per lesioni aggravate.