A Lodi mancano 10 agenti della stradale: appello al prefetto del sindacato Sap

Lodi, 22 novembre 2024 – “La polizia stradale di Lodi è sotto organico, abbiamo chiesto aiuto al Prefetto Enrico Roccatagliata”. Lo annunciano i sindacalisti del Sindacato autonomo di polizia Sap, dopo l’incontro, tenuto con il Prefetto, sull’argomento. Ha partecipato una delegazione della segreteria, guidata dal segretario provinciale Francesco Guidi: ”La grande disponibilità all’ascolto e la competenza del Prefetto, hanno creato un clima costruttivo, improntato alla risoluzione delle problematiche - spiegano dal sindacato-. Tra i vari temi è stata posta la situazione legata alla grave carenza di organico della sezione della Polizia Stradale di Lodi: l’ufficio in questione, al netto del personale burocratico, soffre in particolar modo di mancanza di personale per poter comporre le pattuglie. Indispensabili a vigilare le principali arterie stradali della provincia. Insomma, ad oggi mancano almeno 10 unità”. Il vero problema è che non sembrano esserci spiragli di luce. “La carenza di organico non è stata sanata, né con il “piano potenziamenti” del Dipartimento della polizia stradale, nel mese di giugno 2024, né verrà sanata con quello di dicembre 2024, in quanto non sono previsti potenziamenti nella Polizia Stradale lodigiana- incalzano i sindacalisti--. La problematica è quanto mai attuale, poiché sulle strade lodigiane, con l’esiguo personale in forza, non si riescono a coprire tutti i quadranti, seppur si cerchi di concentrare le risorse in orari strategici per la mobilità”. “A ciò consegue che, a titolo meramente esemplificativo, a causa della mancanza di pattuglie di polizia stradale, soprattutto negli orari serali e/o notturni, i rilievi di incidenti stradali vengano effettuati da personale delle volanti della Questura, momentaneamente distolto dal naturale servizio di controllo del territorio” insistono. Auspicando che il Prefetto possa intervenire direttamente per sanare la situazione, il Sap si congratula con i colleghi in servizio:”Degno di plauso, seppur con numeri esigui, l’impegno dei poliziotti, sia della Polizia Stradale che della Questura, che, nel corso degli anni, hanno raggiunto eccellenti risultati” conclude il sindacato.