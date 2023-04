Affidato l’incarico per progettare l’asilo nido

È stata affidata la progettazione per costruire il nuovo asilo nido di Maleo, per cui era stato richiesto un contributo Pnrr di 752.540,80 euro. Sorgerà in via Iseo, su una superficie ora a verde di circa 800 metri quadrati, adiacente ad un parcheggio di altrettanta superficie. "Maleo è ancora privo di questa struttura, perché il micronido esistente occupa una struttura privata in affitto – spiega il presidente del Consiglio comunale Francesco Bergamaschi (nella foto) –. Abbiamo definito una nuova localizzazione perché la precedente (nel parco di Villa Trecchi) aveva suscitato qualche perplessità, definita frettolosamente per partecipare al bando del Pnrr". La progettazione è stata affidata ad un raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo la Urbania srl di Cremona (per 33mila euro, compresa la direzione dei lavori). "Abbiamo chiesto di preservare le storiche querce. Sarà una struttura monopiano di circa 350 metri quadrati. I lavori vanno conclusi entro il 2025" precisa Bergamaschi. P.A.