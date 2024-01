Addobbi natalizi nel mirino dei vandali

Vandali in azione nella notte di San Silvestro a Soncino e Pandino. Nel primo caso, in zona-ex filanda, a essere presi di mira sono stati il villaggio di Babbo Natale, allestito dalla Pro Loco e il dehors del bar “Bacco da Seta”. Nel villaggio è stata presa a calci e sfondata la porta della casetta di Babbo Natale, dal dehors, messo sottosopra, sono state persino prese delle poltroncine e gettate nel fossato del castello. Una brutta fine di 2023 e un brutto inizio di 2024 che potrebbe avere presto nomi e volti dei colpevoli. Il tutto non dovrebbe infatti essere sfuggito all’occhio vigile del sistema comunale di videosorveglianza con telecamere. Le forze dell’ordine sono state già informate dell’accaduto e non è detto che già nelle prossime ore i responsabili non vengano individuati.

A Pandino invece vandalizzato l’albero delle associazioni, il grande albero di Natale di via Umberto I che ogni anno le associazioni di volontariato della cittadina allestiscono in quella che è la via principale del centro storico, vicino alla chiesa parrocchiale. Sono stati gli stessi volontari ad accorgersi di quanto accaduto. Non ci sono, al momento, testimoni ma la ricostruzione logica dell’accaduto fatta dal gruppo “AssociazionInsieme” portano ad escludere cause che non siano attribuibili a qualche incivile. "Durante la collocazione del nuovo banner pubblicitario – spiegano gli organizzatori -, ci siano accorti che alcune palline non erano più appese all’albero ma appoggiate alla base dello stesso. Controllando con più attenzione, abbiamo constatato che anche l’albero presentava una forma strana, verso la parte esterna e le luci non erano completamente funzionanti. Di qui abbiamo avuto la certezza dell’impresa dei vandali".

P.G.R.