Addio all’ex sindaco Farina "Era una persona generosa"

È stato sindaco per 10 anni, guidando una lista civica di centro-destra. Garlasco piange l’ex-sindaco Pietro Farina, morto ieri mattina a 71 anni nel reparto di Rianimazione del policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Commercialista e titolare di uno studio, era stato eletto primo cittadino nel maggio del 2011 ed era stato riconfermato cinque anni più tardi portando a conclusione il suo secondo mandato.

Era stato insegnante di ragioneria all’istituto “Casale“ di Vigevano e in altre scuole. Notissimo in tutta la Lomellina era un personaggio ironico e brillante oltre che professionista molto preparato che ha maturato una esperienza politica di spessore. Negli anni della pandemia aveva combattuto tenacemente il Covid che lo aveva colpito in modo particolarmente aggressivo. "Sono molto provato da questa notizia – è stato il commento di Simone Molinari, attuale sindaco di Garlasco –. Pietro era una bella persona, che aveva alle spalle una intensa vita politica. Di lui, oltre alla grande preparazione, ho sempre ammirato la capacità di mediazione, un modo di fare politica di centro. Era in grado di mettere in sintonia persone e gruppo politici che partivano da posizioni differenti". "In più è stato una persona molto generosa – aggiunge – ha aiutato spesso molte persone che avevano difficoltà ad arrivare a fine mese, questo gli deve essere senz’altro riconosciuto. Personalmente gli sono grato per aver creduto subito in me di aver visto qualche qualità in un giovane con una relativa esperienza politica alle spalle e di questo gli sarò sempre grato".

Umberto Zanichelli