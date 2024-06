Addio a 94 anni a monsignor. Carlo Ferrari

È scomparso a 94 anni nella notte tra mercoledì e giovedì monsignor Carlo Ferrari, una delle figure più importanti e carismatiche del clero lodigiano. Originario di Villanova Sillaro ed ordinato prete nel 1953, è stato indimenticato parroco a Sant’Angelo Lodigiano per oltre vent’anni, dal 1985 al 2006, e a San Bernardo a Lodi per sedici anni. Grandi doti di predicatore ed oratore, a lui si devono diverse opere nel Lodigiano, tra cui la fondazione di una casa di riposo: molto amato dai suoi parrocchiani, ogni anno il suo compleanno a San Bernardo era sempre salutato con una grande festa. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 in cattedrale a Lodi, officiati dal vescovo monsignor Maurizio Malvestiti: già da ieri la salma, composta presso l’abitazione di via Lago Maggiore a Lodi, è visitabile. M.B.