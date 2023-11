Accampati su un isolotto: coppia con cane e gatto bloccata dalla piena dell’Adda

Lodi, 3 novembre 2023 – Il fiume Adda si alza per la piena e due persone restano bloccate su un isolotto con tre animali, scatta il salvataggio.

Alle ore 2.40 del 3 novembre 2023, squadre del comando provinciale di dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenute con una autopompa e un gommone da rafting nel Comune di Lodi. L'uscita è stata effettuata per soccorrere due persone rimaste isolate causa innalzamento del livello del fiume Adda.

I pompieri sono arrivati con il gommone e hanno raggiunto la coppia. Si era accampata vicino al fiume, ma per via della piena, è rimasta bloccata sull'isolotto ed è stata portata al sicuro con due viaggi. L'intervento è terminato alle 4.30 con il recupero di marito e moglie, due cani e un gatto. Stavano tutti bene.

Chi sono le persone soccorse

Le persone soccorse, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, sono romene. Alloggerebbero da tempo, dormendo in una tenda e in compagnia dei propri tre animali, sulle rive del fiume Adda di Lodi. Questa volta, però, il corso d’acqua li ha traditi e messi in pericolo.

Una volta soccorsi, l’uomo è stato ospitato in casa di amici, mentre la donna è stata portata all’ospedale, in codice verde, per accertamenti. Per fortuna, comunque, le condizioni di marito e moglie, così come quelle delle loro bestiole, non destano particolari preoccupazioni.