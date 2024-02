A Verona per vedere la vita degli antichi romani . Al castello di Avio per immergersi nel Medioevo

La scuola primaria "Canossa", oltre a proporre il progetto sui sapori e sui piatti tipici per conoscere meglio la geografia della penisola, propone anche viaggi di istruzione per approfondire gli argomenti principali studiati in classe.

Il primo giorno della gita scolastica la classe 5ª, per imparare gli usi e i consumi della vita nell’impero romano, ha visitato Verona. Beneficiando dell’accompagnamento di una guida i bambini sono entrati in contatto con edifici, strade e monumenti che hanno suscitato grande interesse e curiosità.

La seconda giornata è stata dedicata alla visita nel Castello di Avio, roccaforte all’ingresso del Trentino, un edificio storico gestito dal FAI dove gli alunni hanno potuto osservare gli affreschi che adornano le pareti, divertirsi con i giochi risalenti all’età medievale, salire all’interno del mastio e ammirare dall’alto il panorama mozzafiato offerto dalla natura del Trentino.

"Il viaggio di istruzione – conclude la direttrice Fabiana De Simone – rappresenta la possibilità per affrontare in modo congiunto la geografia e la storia. È un’esperienza che include tante occasioni di crescita non solo nell’approccio ai contenuti di studio ma anche e soprattutto nella ricchezza dei rapporti umani tra alunni e insegnanti. Si trascorrono insieme giornate in cui legami e amicizie si rafforzano, si cresce nell’autonomia personale e la condivisione".