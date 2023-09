A tu per tu col ladro di notte Pensionata derubata e svegliata di soprassalto

Si è svegliata di soprassalto, per i rumori provocati dal ladro che si aggirava con una torcia nella sua camera da letto. La donna, 82enne vedova, uscita per fortuna incolume dall’incontro ravvicinato con il malvivente, è stata derubata di un prezioso cimelio di famiglia, una medaglia d’oro ereditata da famigliari reduci della seconda guerra mondiale. È successo alle 2 di domenica a Castelnovetto, in via della Piazza. La pensionata ha poi denunciato il furto alla Stazione dei carabinieri di Candia Lomellina, della Compagnia di Vigevano. Un ladro entrato in azione senza farsi alcuno scrupolo per la presenza della proprietaria nell’abitazione, ma che quando è stato scoperto non ha per fortuna avuto una reazione violenta ed è subito scappato, senza quindi tramutare il furto in una rapina.

Messo in fuga dalle urla della spaventatissima anziana, che ha gridato con tutta la voce che ha trovato quando si è resa conto che c’era uno sconosciuto nella sua camera da letto. Il malvivente, forse a sua volta colto alla sprovvista dalle urla dell’82enne, non ha neppure cercato di zittirla o di minacciarla, pensando solo ad allontanarsi il più velocemente possibile, temendo forse che le forti grida avessero allertato anche i vicini, che avrebbero potuto chiamare tempestivamente le forze dell’ordine. Scampato il pericolo, l’anziana s’è poi accorta che il ladro prima di fuggire era riuscito comunque a mettere a segno il furto, rubando la medaglia d’oro che per lei aveva anche un grandissimo valore affettivo, al di là di quello economico del metallo prezioso che è invece l’unico motivo d’interesse per il malvivente.

Ancora oro, ma anche una pericolosa arma, è invece il bottino di un altro furto, messo a segno poche ore prima, sempre in Lomellina, a Confienza, in via Vignale, dove i carabinieri sono stati chiamati nel pomeriggio di domenica. I militari sono intervenuti con una pattuglia della Stazione di Robbio Lomellina, sempre della Compagnia di Vigevano. La vittima del furto, un uomo di 58 anni, al suo rientro a casa ha scoperto la sgradita visita dei ladri, in pieno giorno, che hanno approfittato di una sua breve assenza, nelle prime ore del pomeriggio. Dall’abitazione gli ignoti malviventi hanno portato via alcuni gioielli, in particolare due anelli in oro giallo, ma anche una pistola calibro 45, regolarmente detenuta. Per entrambi i furti, dalle modalità diverse e messi a segno con tutta probabilità la ladri differenti, i carabinieri hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.

Stefano Zanette