A segno tutti i candidati monolista. Lupo Stanghellini centra il tris

Francesco Moreni, (lista civica) è stato ieri il primo sindaco eletto nel Cremasco. Ha battuto il suo storico rivale Luca Cristiani e fatto il bis a Casaletto Di Sopra. Stefano Samarati vince con grande distacco (64,90%) ad Agnadello. Mauro Giroletti eletto a Sergnano con il 42,74%. Alessandro Pandini confermato a Montodine. Aldo Bellandi batte il sindaco uscente Gianluca Savoldi. Giorgio Sonzogni rivince a Castel Gabbiano Piergiacomo Bonaventi confermato a Pandino per 300 voti. A Casaletto Vaprio vince Ilaria Dioli e si conferma per il terzo mandato. Damiano Cattaneo fa il bis a Capralba. Aries Bonazza senza problemi a Ripalta Cremasca Giuseppe Lupo Stanghellini vince a Monte Cremasco e si riconferma per il tris. Ferruccio Romanenghi si conferma Ricengo senza problemi. Gianni Rossoni fa il tris a Offanengo. Piero Guardavilla fa la sorpresa a Madignano.

Federico Marchesi raccoglie il testimone di Fiori a Castelleone. Alessandro Tirloni diventa per la prima volta sindaco di Soresina con il 62,49% dei voti. Federico Onetaerede di Plola a Romanengo. Orietta Berti ha vinto a Chieve. A Gombito passa Mauro Ravanelli. A Fiesco ha vinto Nicola Fava A Quintano confermata Elisa Guercilena. A Pieranica Walter Raimondi per il tris. A Torlino Vimercati stravince Giuseppe Figoni che torna sindaco con l’84% dei voti. A Genivolta ha vinto Gian Paolo Lazzari. Ad Acquanegra passa Oreste Bricchi. A Bordolano Andre Cigoli ce la fa per un voto. A Casalbuttano vince Paolo Bandera. Filippo Bongiovanni passa per un soffio (0.7%) a Casalmaggiore. A Casteldidone vince Andrea Riviera. A Cicognolo vince Angelo Bergamaschi. A Cingia de’ Botti sindaco è Nicolò Garavelli. A Corte de’ Cortesi passa Maurizio Romanenghi. Vailati Willian è il sindaco di Formigara. Chiara Uggeri prima cittadina di Gadesco. A Grumello passa Marilena Visigalli per un voto. A isola Dovarese vince Gianpaolo Dansi. Eugenio Zini è il primo cittadino di Malagnino. Sono confermati tutti i sindaci mono lista: Antonio Grassi a Casale Cremasco; Donida a Camisano; Giuseppe Papa a San Bassano; Paolo Mirko Signoroni a Dovera; Aldo Casorati a Casaletto Ceredano; Aldo Assandri a Cumignano sul naviglio; Nicola Marani confermato a Salvirola; Aldo Guerini a Ripalta Guerina; Torazzi a Ripalta Arpina, A Trigolo la Marcarini; Stefano Belli Franzini a Gussola; Luza Zanichelli a Rivarolo del re; Vittorio Ceresini a Solarolo Rainero; a Tornata Enrico Tabaglio; A Torricella del Pizzo Alessandro Farina; a Voltido Giorgio Borghetti; a Commessaggio Alessandro Saradini; ad Annicco Maurizio Fornasari; a Bonemerse Luca Ferrarini; a Cappella Cantone Francesco Monfredini; a Casalmorano Pietro Vezzini; a Castelvisconti Alberto Sisti; a Cella Dari Fabrizio Lodigiani; a Crotta d’Adda Sebastiano Baroni; a Derovere Mauro Bussetti; a Gabbioneta Bina Nuova Antonio Bonazzoli; A Gerre de’ Caprioli Michel Marchi; a Grontardo Santo Sparacino; a Olmeneta Claudio Perri; a Pescarolo Graziano Cominetti; a Scandolara Mattia Federici; a Spinadesco Roberto Lazzari; a Volongo Giovanni Piccinini.

