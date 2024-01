A fine lezione, tutti in oratorio per fare i compiti

Disagio giovanile, il Comune di Maleo propone attività pomeridiane per non lasciare soli i ragazzi. Grazie all’innovativo “doposcuola per i ragazzi“, a Maleo nessuno rimarrà più da solo al termine delle lezioni scolastiche. Molti, infatti, hanno i genitori che lavorano e potranno quindi trovare un posto sicuro dove stare, con buona pace di mamma e papà. Il progetto si chiama "Scuola&oltre ed è stato studiato per l’anno scolastico 2023-2024.

Il Comune pensa a un doposcuola come a un ambiente familiare, stimolante sotto il profilo socio-educativo e che offra una serie di strumenti e opportunità, affinché i ragazzi iscritti possano impiegare il loro tempo libero, consigliando lo svolgimento di attività di studio individuali o in piccoli gruppi, con altre attività ricreative, ludico-espressive ed educative.

Possono quindi partecipare i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, da martedì 16 gennaio a venerdì 31 maggio.

Li accoglierà il centro parrocchiale San Luigi di Maleo e le iscrizioni saranno possibili fino a sabato 13 gennaio.

L’assessore comunale all’Istruzione, Monica Gorla, annuncia: "In paese parte il doposcuola, come nel 2022. Un servizio per i ragazzi della scuola secondaria, che occuperà quattro pomeriggi alla settimana. Salvo il lunedì, perché è il giorno in cui i volontari puliscono l’oratorio dopo le attività del fine settimana, quindi non era possibile coprire anche questa giornata".

L’ente collabora con la cooperativa L’alveare e la parrocchia di Maleo, usando gli spazi parrocchiali del nuovo oratorio. I ragazzi saranno divisi in tre sale e gruppi di studio. Sono studenti che escono da scuola alle 14 e spesso sono da soli o vanno dai nonni. Così invece i giovanissimi potranno studiare e fare i compiti, seguiti da educatori e con i propri coetanei.

Il bando che finanzia il progetto è “Restiamo insieme“ di Regione Lombardia, col quale sono stati assegnati 22mila euro al Comune di Maleo, per attività rivolte a bambini ragazzi dagli zero ai 17 anni. Il Comune si avvarrà di educatori e i ragazzi potranno andare a casa a mangiare e arrivare alle 15, rimanendo fino alle 17, oppure sfruttare il servizio mensa al refettorio della scuola primaria. In questo secondo caso, un educatore li preleverà fuori da scuola e li accompagnerà a mangiare.

Paola Arensi