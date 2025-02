Scomparso da tre giorni: 61enne ritrovato senza vita a bordo della sua auto

Lodi, 18 febbraio 2025 – Scomparso da domenica, viene ritrovato senza vita a bordo della propria auto. Le ricerche del 61enne di Lodi scomparso da domenica 16 febbraio 2025 a Lodi si sono concluse con un drammatico epilogo. L’uomo si era allontanato da casa, dalla zona di via Raffaello a Lodi, a bordo della propria Volkswagen Golf bianca. Nessuno conosceva il motivo della sua uscita, ma oggi 18 febbraio 2025, purtroppo, la vettura, con a bordo l’uomo esanime, è stata segnalata in piazza Omegna, sempre in città. L’area è stata transennata dai carabinieri e dalla polizia, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, per le procedure di rito e per tenere lontani i curiosi. L’ansia degli ultimi giorni era stata altissima. L'ultimo avvistamento di questa persona è stato segnalato in via Sanzio a Lodi. La Questura e i vigili del fuoco lo hanno subito cercato con gli strumenti a disposizione. Per le ricerche, è stato attivato il nucleo Imsi catchers, specializzato nella ricerca mirata delle celle telefoniche. Ha lavorato anche una squadra del 115, con jeep campagnola e un furgone. Mezzi e vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, hanno setacciato la città nella speranza di ritrovare l’uomo sano e salvo. I pompieri sono stati fatti rientrare alle 21 circa del 17 febbraio 2025, in accordo con la Prefettura, dopo aver setacciato un fiume. Le ricerche sono quindi proseguite, sempre in ambito urbano. Poi la tragedia. Ora le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire gli ultimi movimenti del 61enne, per chiarire cosa possa essergli accaduto.