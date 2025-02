Orio Litta, riecco la Raspadura run nel segno del tipico formaggio e della Via Francigena

Orio Litta (Lodi), 21 febbraio 2025 – Nona “Raspadura run”, a Orio Litta, sulle orme dei pellegrini della via Francigena. L’appuntamento sportivo, con la marcia podistica aperta a tutti, è per domenica 23 febbraio 2025, con orario di partenza, tra le 7.30 e le 8.30 e punto di ritrovo e di arrivo in piazza dei Benedettini.

L’iniziativa è stata organizzata da Orio Run con Sport Frog Senna, in collaborazione con Pro loco Aps, col patrocinio del Comune e la partecipazione del gruppo fotografico “Oltre lo sguardo.

I percorsi saranno di 8, 16 e 22 chilometri, aperti a tutti e con un contributo di partecipazione, di sostegno all’evento, di 3 euro, che diventa 5 euro se si vuole portare a casa un dono promozionale. I non soci Fiasp dovranno pagare 0,50 centesimi in più. Il dono è una vaschetta di raspadura Zucchelli, garantita per i primi 400 richiedenti. Un altro premio di partecipazione andrà invece, da parte degli organizzatori, ai 5 gruppi più numerosi.

Il responsabile della manifestazione è Fabio Crivelli e per informazioni si possono contattare i numeri 334.7179796 oppure 338.2540742. I percorsi si sviluppano su ciclabili, argini e strade asfaltate, lontane da allevamenti e con scenari mozzafiato, resi spesso ancora più suggestivi dalla presenza della nebbia. “Gli itinerari sono immersi nella natura della Bassa Lodigiana, per cui si raccomanda il massimo rispetto per l'ambiente” auspicano gli organizzatori. La giornata si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.