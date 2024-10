Sapori autunnali al Cupolone di Sant'Angelo Lodigiano: arrivano “Re tartufo e Mr Fungo”

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 11 ottobre 2024 – Due weekend dedicati ai sapori tipici dell'autunno animano Sant'Angelo Lodigiano. Il 12, 13 e il 18, 19, 20 ottobre la città ospiterà l’evento “Re Tartufo e Mr. Fungo” presso il Cupolone di via Forze dell'ordine. “Re Tartufo e Mr. Fungo”, organizzato da Alessandro Fico e il team de La Loggia, promette un’esperienza gastronomica unica, con un’offerta culinaria di alta qualità, preparata con ingredienti scelti e materie prime d’eccellenza.

Se a scuola, in questo periodo, si disegnano foglie colorate, i buongustai intanto potranno apprezzare golosità: la tartare di manzo con tartufo, il risotto al tartufo, le orecchiette salsiccia e funghi e i porcini fritti. Si potranno anche acquistare tartufi freschi al peso. Non mancheranno vini del territorio, snack e bibite, mentre per i più piccoli sarà disponibile un menù dedicato.

La manifestazione, con oltre 1.000 posti a sedere in 1.300 metri quadrati al coperto, non sarà solo un trionfo di sapori, ma anche un vero e proprio villaggio di intrattenimento grazie alla "Corte di Menelao", che offrirà spettacoli per tutta la famiglia. Durante l’evento, i visitatori potranno divertirsi con trampolieri, mangiafuoco, maghi, fachiri, truccabimbi, una mongolfiera, cerchi di fuoco e il cappello parlante di Harry Potter, oltre a vari spettacoli di cabaret, musica dal vivo e magia. Non mancherà il cabaret di Roberto De Marchi il 18 ottobre.

Il sabato sera ci sarà spazio per la musica dal vivo con i Sopravvissuti e Sopravviventi, una tribute band di Ligabue il 12 ottobre, e con Andy Vox e il tributo a Vasco Rossi il 19 ottobre. La domenica a pranzo sarà invece il turno della magia di Zio Potter il 13 ottobre e Johnny Bucci il 20 ottobre.

L'ingresso è completamente gratuito, e i partecipanti potranno scegliere di pranzare sia il venerdì sera (dalle 19 alle 24) che l'intera giornata di sabato e domenica (dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24). Per informazioni scrivere via WhatsApp al numero 389.0265550. È disponibile anche il servizio d'asporto.