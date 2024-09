C’è CorriPavia. Pure gli alunni tornano in gara

Non è ancora il momento della storica corsa podistica, la CorriPavia che si disputerà il 13 ottobre, ma questa mattina con la CorriPavia Scuole si avrà un assaggio. La gara a cronometro a squadre partirà alle 10,30 e vedrà impegnate rappresentative degli istituti di 1° e 2° grado con partenza e arrivo che avranno luogo nel fossato del castello Visconteo su un percorso di 1300 metri. "Siamo felici di poter riportare CorriPavia Scuole nel cuore della nostra città dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia – ha detto Maurizio Protti, referente per le attività sportive dell’Ufficio scolastico provinciale, che ha promosso l’evento –. La gara, inizialmente prevista a maggio e posticipata per maltempo, rappresenta un’importante occasione per ritrovare l’entusiasmo e il piacere di stare insieme, celebrando la vitalità e l’energia dei nostri giovani. È un evento che unisce sport, cultura e appartenenza alla città".

Dodici le scuole medie e superiori coinvolte in tutta la provincia per un totale di circa 210 ragazzi. Ogni scuola porta 4 squadre e alla fine non ci sarà un vincitore, ma un istituto. "La popolazione scolastica – ha sottolineato Alessandra Fuccillo, assessora comunale all’istruzione – avrà la possibilità di vivere alcuni degli ambienti artistici della città che sono di fondamentale importanza". La storica gara è la prima volta che riprende a svolgersi dopo il Covid. E l’obiettivo dell’evento è non solo promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani, ma anche favorire la socializzazione e lo spirito di squadra, elementi essenziali per la crescita personale e collettiva degli studenti. "Sarà un momento di socializzazione, sport e divertimento – ha concluso l’assessore allo sport Angela Gregorini – per i nostri ragazzi". M.M.