Patrono di Lodi, trippa per la festa di San Bassiano: “Ne cucineremo trenta quintali”

Lodi – Alla festa patronale di San Bassiano mancano otto giorni, ma le “grandi manovre“ sono già iniziate. Momento “principe“ della festa, il più amato dai lodigiani, è la büseca, la trippa offerta sotto i portici del Broletto dalla Pro loco e quest’anno sarà ancora più in grande: saranno ben trenta i quintali preparati. La tradizione unisce tutta la città, che nel freddo di gennaio si ritrova a scaldarsi con le scodelle fumanti e il brodo caldo.

“Per la trippa c’è un’organizzazione poderosa – dichiara il presidente della Pro loco di Lodi Ettore Cattani –. Vogliamo preparare tra i 25 e i 30 quintali di trippa perché San Bassiano quest’anno cade di domenica e ci aspettiamo quindi molte più persone. Come ogni anno verrà preparate alle 3 di notte nella sede della Croce Rossa, con verdure prese in collaborazione con l’ospedale di Lodi, seguendo l’originale ricetta del gastronomo Emilio Mazzi, che aveva il negozio in via Incoronata. Questa è una tradizione che in molti ci chiedono di portare avanti, e noi siamo contenti di continuarla, ci teniamo molto”.

“Il camion ed il pentolone sono stati noleggiati da Moncalieri – aggiunge –. Poi la mattina del 9 la portiamo in Broletto e la si potrà mangiare dalle 10.30. Aspettiamo poi l’arrivo dei cittadini, che puntiamo a rendere felici, e delle autorità, e come cita il detto lodigiano: “Mangià la büseca de San Bassan vör di sta ben tüt l’an“”. Lunedì alle 14.30 il Comune ufficializzerà tutte le attività previste per la festività di San Bassiano.