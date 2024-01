Lodi, San Bassiano: tradizioni, cibi e bancarelle nella Festa del Patrono. Tutti gli eventi

Lodi, 17 gennaio 2024 – Lodi è il primo tra i 12 capoluoghi della Lombardia a festeggiare il proprio Santo Patrono, insieme all’intero Lodigiano. Il 19 gennaio, quest’anno un venerdì che consente dunque di avere un week end lungo per gli enti pubblici, le scuole e le attività che chiudono per la ricorrenza, è un giorno speciale per gli abitanti di Lodi, in cui l’antica Laus Pompeia si mette il vestito della festa, la piazza si anima con le bancarelle, il Duomo si riempie per la celebrazione solenne e la gente arriva da tutto il territorio per degustare, attorno a mezzogiorno, la trippa cucinata e offerta dalla Pro loco.

Vale la pena mettersi in fila non solo perché è un piatto caldo, cucinato sotto il Broletto e che richiama la tradizione, ma anche perché, come dice il motto popolare, "mangià la büseca de San Bassan, vör di sta ben tüt l’an", ossia, "mangiare la trippa di San Bassiano vuol dire star bene tutto l'anno". Ne vale di certo la pena. Così come è tradizione sfilare nell’antica cripta che si trova sotto il Duomo, dopo che sindaco e vescovo hanno tenuto il discorso ufficiale benaugurale, per vivere un momento istituzionale e spirituale.

Le reliquie di San Bassiano riposano nella cripta della Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Duomo di Lodi. La Cattedrale, costruita nel 1158 in stile romanico, è il monumento più antico della città. Si racconta che la sua prima pietra sia stata posta simbolicamente il 3 agosto, giorno della fondazione di Lodi. Durante la messa mattutina, i cittadini donano al vescovo elaborati ceri votivi. Poi, terminata la cerimonia, i cittadini sfilano per venerare il santo scendendo nella Cripta.

Piazza della Vittoria, il cuore della città, con i suoi portici su tutti e quattro i lati, si anima con bancarelle artigianali, soprattutto alimentari. La festa patronale di San Bassiano, dunque, è un’occasione ghiotta non solo per visitare beni architettonici, seguire visite guidate, navigare sull’Adda, ma anche per gustare specialità gastronomiche. Oltre alla trippa, o i piatti tradizionali cucinati nei ristoranti, tra le bancarelle si trovano i filsón, castagne lessate e intrecciate in quattro file e legate con uno spago.

Anche se i piatti più tipici di Lodi, assolutamente da portarsi a casa, sono la raspadüra e la tortionata. La raspardura è un formaggio grana tagliato in sottili sfoglie con una apposita lama, che si degusta con un aperitivo o si aggiunge a risotti o polenta. La tortionata è la torta tipica di Lodi, fatta con le mandorle.

La festa nel pomeriggio del 19 gennaio si sposta al Teatro alle Vigne per la consegna del Fanfullino e delle Benemerenze Civiche.

Il Fanfullino d’oro, premio assegnato dalla Familia Ludesana, va a monsignor Paolo Braida, da anni capo ufficio della segreteria di Stato del Vaticano e dunque stretto collaboratore ora di Papa Francesco.

Le Benemerenze civiche e le medaglie d’oro, invece, sono assegnate dall’amministrazione comunale.

Le pergamene della benemerenza sono 10: ecco i destinatari. Paola Asti: (Terzo settore) viene insignita della Benemerenza Civica per il lungo impegno nel mondo del volontariato dove ha contribuito alla crescita del Terzo Settore. Piera Rossi: (Contributi Culturali e Esplorazione Letteraria( già direttrice artistica del Teatro Alle Vigne, impegnata ad esplorare e far conoscere “l'immensa produzione letteraria di Ada Negri", è premiata per la cultura.

Elvira Ardemagni, mente e cuore della Pro Loco di Lodi, sarà celebrata come la "mente e il cuore" dell'associazione. Alfonso Pezzano, apprezzato musicista, riceverà la benemerenza per il contributo dato a istituzioni, scuole, associazioni, forze dell'ordine.

Lorenzo Musitelli e il Centro di raccolta solidale, sarà tributato il riconoscimento come “testimone efficace del bene” per il suo impegno nella raccolta e distribuzione del cibo alle famiglie bisognose di Lodi, con la nascita e lo sviluppo del centro di raccolta solidale

Alberto Segalini, ex sindaco e medico per oltre 40 anni, sarà onorato in particolare per il suo impegno a narrare la storia di Lodi.

Piergiuseppe Ferrari, eroe del Soccorso, protagonista di un'azione eroica, riceverà l'onorificenza per aver soccorso un uomo in difficoltà per strada e contribuito al salvataggio della sua vita insieme a due carabinieri.

Benemerenze per Istituzioni Eccellenti: il Raggruppamento Alpini di Lombardia ed Emilia Romagna, il Collegio Vescovile e le Figlie di San Paolo - Paoline saranno anch'essi insigniti delle Benemerenze Civiche per le loro straordinarie contribuzioni alla comunità lodigiana.

Le medaglie d'oro del 2024 sono assegnati a persone che si sono distinte in particolari campi.

Alice Vergnaghi, docente di lettere al Liceo Artistico Piazza, riceverà la medaglia d'oro per aver contribuito a far conoscere a vicenda delle quattro sorelle Boccalini, che contribuirono a fondare la prima squadra di calcio femminile riconosciuta in Italia nel 1933, nonché la storia di Giovanna Boccalini che poi si distinse come partigiana, maestra, assessora a Milano per poi contribuire a fondare il patronato Inca e a divenire vicepresidente dell’Inps.

Massimo Iovacchini viene insignito per il suo impegno per l'Integrazione: dirigente scolastico dal 2005 e successivamente dirigente del CPIA (centro di formazione per gli adulti), viene riconosciuto l’impegno per l'integrazione, soprattutto degli stranieri.

Ristorante La Coldana, stella Michelin: il ristorante riceverà la medaglia d'oro per aver meritato la prestigiosa stella Michelin, rappresentando un’eccellenza gastronomica del Lodigiano.

La lodi perduta. Scorci urbani e di varia umanità_

18 gennaio - ore 17.00 Sala dei comuni, via Fanfulla 14

intervengono Stefano Taravella, Silvano Bescapè e Ferruccio Pallavera

ingresso gratuito sino a esaurimento posti - a cura di Unitre Lodi

Fiera di San Bassiano

19 gennaio - Piazza della Vittoria ore 9-19

Visita alle reliquie del patrono

19 gennaio - dalle 7.30 alle 19.00 - Piazza della Vittoria - Cattedrale di Lodi

20 e 21 gennaio dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Nella cripta l'urna con le reliquie del santo patrono Bassiano

Büsèca de San Bassan

19 gennaio - dalle ore 11.00 - Portici del Broletto

a cura di Pro Loco Lodi

Vin brulé, the e raspadura

19 gennaio - dalle ore 14:30 alle ore 18:00 - Portici del Broletto

offerto dagli Alpini del gruppo di Lodi

Giornata della Riconoscenza

19 gennaio ore 17.30 Teatro alle Vigne Cerimonia di consegna del Fanfullino della Riconoscenza da parte della Familia Ludesanae Benemerenze Civiche da parte dell’Amministrazione Comunale Interventi musicali e coreografici a cura dell’Accademia di Musica e Danza“F. Gaffurio” di Lodi

Tempio civico dell’incoronata

19/20/21 gennaio - Via Incoronata, 23

Apertura con orario continuato: dalle 09.30 alle 18.00

Disponibile il percorso guidato con audioguide

Museo Paolo Gorini

19/20/21 gennaio - Apertura straordinaria

Via Agostino Bassi, 3 - dalle 9.30 alle 12.30 dalle 14.30 alle 17.30

Navigazioni sull’Adda

19/20/21 gennaio - partenza ore 11.00, 14.00 e 15.30

massimo 40 passeggeri per ogni corsa, in collaborazione con Consorzio Navigare l’Adda

con il contributo di Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

al link navigareladda.it/Lodi San Bassiano - info: 3488661685

Museo dello strumento musicale e della musica

19 gennaio - dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

20 gennaio - dalle 12.00 alle 18.00

Via Carlo Besana 8 - Visite guidate dell'intero percorso museale sul tema " Lo strumento

musicale e il linguaggio universale della musica". Offerti Vin brulé e dolcetti.

Visita Sala consiliare

20 gennaio - Apertura straordinaria

Piazza Broletto, 1 dalle 10.00 alle 12.30 - Visita accompagnata dal presidente del

consiglio e i consiglieri comunali

Museo della stampa e stampa d’arte

19/20/21 gennaio - dalle 15.00 alle 18.00 - Via della Costa, 4

Apertura con dimostrazione di stampa tipografica

Museo diocesano d’arte sacra

19 e 21 gennaio - Apertura straordinaria 15.00 - 18.00

Ingresso dalla navata destra della cattedrale

Gemellaggio con San Bassano

20 gennaio - ore 16.00 - Sala Consiliare Municipio - presentazione del gemellaggio con il Comune di San Bassano (Cr)

Intervento del sindaco di San Bassano Giuseppe Papa e dell’Amministrazione

comunale di Lodi

Presentazione dell’acquerello del vives “La Lodi del ‘700”

20 gennaio - ore 16.00 - Sala Consiliare

Conferenza a cura di Sandro De Palma e Giorgio Granati - Ass. Lodi Murata

“Evoluzione del sistema difensivo della città e cenni storici su Palazzo Broletto”

Inaugurazione polo culturale Maria Cosway – Un sogno di comunità

20 gennaio - Ore 10.00: presentazione del restauro del tondo “Richard Cosway” Sala della Musica, con ingresso dalle antiche Mura in Piazza Zaninelli 13, Lodi a cura del prof. Stephen Lloyd - Curator of the Derby Collection, Knowsley Hall

Ore 11.15: inaugurazione degli spazi espositivi Cappella del Collegio, con ingresso da via Paolo Gorini 10, Lodi

a cura di Fondazione Maria Cosway e Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi

San Bassiano alla Wasken

20 gennaio - ore 19.30 - Sede Wasken Boys P.le degli Sport

Presentazione 37 Edizione del Palio di Lodi e del cartello stradale “Lodi città di pace”

Santa Chiara Nuova visite guidate

21 gennaio - Ex Chiesa Santa Chiara Nuova - via delle Orfane 13

dalle ore 14.30 alle 17.00 visite guidate al coro delle Monache a cura del FAI Delegazione di Lodi

con prenotazione per i gruppi con mail a: lodi@delegazionefai.fondoambiente.it

Con un grido di fede, che dura nei secoli: l’immagine di San Bassiano

tra storia e leggenda

21 gennaio - Ex Chiesa Santa Chiara Nuova - via delle Orfane 13

ore 17:15 conferenza dal titolo “Con un grido di fede, che dura nei secoli”: l’immagine di San Bassiano tra storia e leggenda tenuta da Adam Ferrari a cura del FAI Delegazione di Lodi

Lodi con Ada Negri

21 gennaio - ore 10.30

Visita guidata gratuita a cura del Prof. Pietro Sarzana

Richiesta iscrizione al link comune.lodi.it/sanbassianoadanegri

30 posti disponibili - il percorso (centro storico) e il luogo di ritrovo saranno comunicati direttamente agli iscritti

Visita guidata per le antiche mura. Periplo nella storia di Lodi

21 gennaio - ore 15.00 - Piazzale 3 Agosto. Partecipazione libera e gratuita

a cura della professoressa Elena Granata per Unitre Lodi

Verso l’orizzonte di Manuela Ferrario Dal 18 gennaio all'11 febbraio giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e

domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19

Bipielle Arte Via Polenghi Lombardo - Spazio Tiziano Zalli Ingresso libero

Mostra postuma di Manuela Ferrario (1954-2023)

Mostra In treno con Teresio. I deportati del Trasporto 81. Bolzano-Flossenbürg 5-7 settembre 1944

Sabato 20 gennaio alle 10,30, in sala Granata presso la Biblioteca Comunale Laudense sarà inaugurata la mostra inserita nelle iniziative commemorative del Giorno della Memoria. Orari apertura: da martedì al sabato dalle ore 9,15 alle ore 18,15 dal 20 gennaio al 9 febbraio 2024 Piccole storie

20 gennaio ore 16.00 - Teatrino G. Musitelli, via Paolo Gorini, 21 - Ingresso libero

presentazione del libro “Piccole storie” di Fausto Callegari, in arte Pandino Bertagna

Faccincani - mostra personale

Sino al 21 gennaio - dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Ex chiesa dell’Angelo - Via Fanfulla, 22 - Ingresso libero - curatore Dr. Gianluigi Bettoni

Il quadrato magico

20 gennaio ore 17.00 - Spazio conferenze della sala Bipielle Arte

Presentazione del nuovo romanzo di Anna Zanibelli "Il quadrato magico", un thriller storico che, tra storia, avventura e colpi di scena, racconta anche i misteri e le bellezze artistiche del territorio.

Durante l'incontro, saranno presenti rievocatori e figuranti in abiti storici dell'AS Frecce del Sepio

Alfredo Catarsini a Lodi

Sino al 24 gennaio - da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30

Fondazione Banca Popolare di Lodi - Via Polenghi Lombardo - Spazio Tiziano Zalli - Ingresso libero