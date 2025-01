Re Fungo e Mr Tartufo a Codogno: due fine settimana tra sapori, divertimento e beneficenza

Lodi, 23 gennaio 2025 – Il conto alla rovescia è partito, sta per tornare ‘Re Fungo e Mr Tartufo’, un viaggio di sapori con i prodotti più tipici del bosco. La manifestazione si terrà per due fine settimana – 31 Gennaio, 1, 2 febbraio; 7, 8, 9 febbraio - , nel Polo Fieristico in viale Medaglie D'Oro, a Codogno, nel Lodigiano.

Tra funghi, tartufi e divertimento, la principale novità introdotta quest’anno riguarda la donazione di 100 pasti alla popolazione con meno capacità economiche. “Oltre a sperimentare nuovi sapori nei piatti, “Re Fungo e Mr. Tartufo” rappresenta un’occasione di ritrovo per l’intera collettività di Codogno e dei territori lodigiani - spiega Alessandro Fico, organizzatore di grandi eventi culinari e non -. Adulti, bambini, famiglie, coppie giovani e meno giovani si danno appuntamento per assaggiare i nostri piatti. Per consentire a tutti di vivere questa esperienza comunitaria e di gusto abbiamo deciso di donare 100 pasti completi, e interamente gratuiti, alle persone che fanno più fatica ad arrivare a fine mese. Il valore si attesta più o meno a 3.000 euro. A far da tramite sarà direttamente il Comune di Codogno. L’ente, che ha accolto molto positivamente l’iniziativa, distribuirà i voucher, secondo propri criteri, ai beneficiari che riterrà più opportuni. Insieme, possiamo fare la differenza".

Tutti quindi potranno assaporare le pietanze preparate dalla brigata della cucina, con ingredienti scelti ed eccellenze del made in Italy. Ad esempio, ci saranno la tartare di manzo con tartufo, il risotto al tartufo, le orecchiette salsiccia e funghi, i porcini fritti, e la possibilità di acquistare tartufi freschi al peso. Non mancheranno vini del territorio, snack e bibite, mentre i più piccoli potranno gustare un menù speciale a loro dedicato.

Sul fronte intrattenimento ce n’è per tutti grazie al format la Corte di Menelao: dal cabaret alla musica dal vivo, dagli spettacoli di magia alle esibizioni di trampolieri, fachiri, mangiafuoco fino al truccabimbi. Ma non è finita. Il programma, per il 2025, è stato arricchito con il burlesque, l’installazione di un lunapark per i più piccoli (“calcinculo”, “pesca dei cigni”, “scivolo gonfiabile") e l’allestimento di un mercatino con molteplici espositori e hobbisti.

Come main event sono previsti: venerdì sera (cabaret) Eraldo Moretto 31 gennaio ed Eugenio Chiocchi 7 febbraio; sabato sera (musica dal vivo) Tributo a Vasco 1 febbraio e tributo agli AC/DC 8 febbraio; domenica a pranzo (spettacoli di magia) Mister G 2 febbraio ed Eta Beta 9 febbraio.

L'ingresso è libero, ma per garantirsi un posto a sedere, è consigliata la prenotazione tramite il sito ufficiale. Inoltre, è disponibile un servizio d'asporto per chi desidera gustare i piatti comodamente a casa. Gli orari della manifestazione: venerdì sera dalle 19 alle 24; sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero WhatsApp 389.0265550.