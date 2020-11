Milano, 6 novembre 2020 - Primo giorno di lockdown in Lombardia, inserita dal Governo nella fascia rossa insieme a Valle d'Aosta, Piemonte e Calabria, in base al nuovo Dpcm firmato da Conte mercoledì scorso.

A Milano nel primo giorno del nuovo lockdown sono ancora piuttostro numerosi i pendolari che arrivano alla stazione di Cadorna da fuori città per lavoro. Ma non c'è l'affollamento dei giorni scorsi, niente code ai tornelli della metropolitana o per salire sui tram, mezzi pubblici che da oggi viaggiano con una capacità di trasporto che si è ridotta, per il decreto del governo, dall'80 al 50%. All'ingresso della stazione la Polizia controlla chi deve partire e fa compilare l'autocertificazione. I pendolari arrivati questa mattina a Milano da fuori città, Paderno Dugnano, Meda, dalla Brianza, per citare solo alcuni treni arrivati in mattinata, hanno raccontato di treni «mezzi vuoti», che viaggiavano «con molta meno gente rispetto a ieri e ai giorni scorsi», di convogli «molto alleggeriti».

Anche in metropolitana, sulla linea 1 che va da Cadorna verso piazza Duomo, niente affollamento ma ci sono comunque diverdse persone che viaggiano sui vagoni, per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola, visto che i più piccoli continuano le lezioni in presenza. Immagini comunque molto diverse da quelle del primo lockdown di marzo, quando la città di era fermata quasi completamente.

D'altronde già ieri era stato annunciato che sarebbe stato un "lockdown light", almeno nei primi giorni, per poi eventualmente stringere le maglie successivamente qualora la risposta dei cittadini risulti indisciplinata. Lockdown light, un ossimoro in cui far convivere la necessità di arginare la diffusione del coronavirus con quella di non deprimere ulteriormente un'economia già in crisi.