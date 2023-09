Coppa Bernocchi 2023: percorso e strade chiuse, tutte le informazioni

Legnano (Milano) – Tutto pronto per la Coppa Bernocchi 2023, in programma lunedì 2 ottobre. Si tratterà dell’edizione numero 104 della storica gara ciclistica organizzata dalla US Legnanese 1913, con il patrocinio della Città di legnano e di Regione Lombardia.

Sono 25 le squadre iscritte alla corsa, 16 delle quali appartenenti alla categoria Pro Tour, l’élite del ciclismo mondiale. I corridori al via saranno 175, in rappresentanza di 11 nazioni.

L’edizione 2023 della Coppa Bernocchi sarà caratterizzata da un’inedita partenza da Parabiago, in omaggio a Libero Ferrario, il primo italiano a laurearsi campione del mondo di ciclismo su strada, nel 1923 a Zurigo, dunque esattamente cent’anni fa. Il ritrovo delle squadre è previsto in piazza Mercato mentre la presentazione avverrà alle 9.30 in piazza Maggiolini. Ci sarà poi un tratto a velocità controllata, una sorta di passerella, all’interno della città di Parabiago, con ritorno al km zero di piazza Maggiolini dove alle 11.00 sarà dato il via ufficiale.

Nella prima parte del percorso, lungo corso Sempione, sono in programma una serie di traguardi volanti che dovrebbero animare la corsa fin dalle prime battute: il primo è a Nerviano, altri due sono a San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Una volta raggiunta Legnano, si transita da viale Toselli dove sarà poi in programma l’arrivo, per poi puntare in direzione San Giorgio su Legnano dove si trova l’ultimo traguardo volante.

Il gruppo si dirigerà quindi in Valle Olona, sul tradizionale circuito di 16,8 chilometri da ripetere sette volte. Qui si affronterà in particolare il Piccolo Stelvio, la salita in territorio comunale di Castiglione Olona che presenta una lunghezza complessiva di 1.685 metri per un dislivello di 120 metri, con una pendenza media del 7,1% con punte del 14% nei punti più ripidi, come ad esempio la rampa finale ribattezzata Caramamma.

Terminato il settimo e ultimo giro in Valle Olona, i ciclisti punteranno su Legnano dove, al termine dei 187,6 chilometri complessivi del percorso, troveranno il traguardo su viale Toselli, davanti al Castello di Legnano. Qui si conoscerà il nome del successore di Davide Ballerini, vincitore lo scorso anno.

La Coppa Bernocchi 2023 sarà trasmessa in diretta sia su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre, sia su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Prevista la diretta streaming anche su RaiPlay, Discovery+, NOW TV e DAZN.

- Sospensione della circolazione stradale e contestuale istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 09.00 alle ore 11.30 in via Giovanni Spagliardi; piazza della Vittoria; via Santa Maria; via Fratelli Rosselli; via San Giuseppe; Via Sant’Antonio; via Sant’Ambrogio; via G. Marconi; via Unione; SS 33 Del Sempione.

- Sospensione della circolazione stradale e istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore 05.00 alle ore 13.00 in piazza Mercato, via San Michele, piazza Maggiolini e relative vie d’accesso, via Sant’Ambrogio; piazza della Vittoria.

- Sospensione della circolazione stradale dalle ore 08.30 alle ore 12.30 nelle vie d’accesso a piazza Mercato.

- Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata in via Sant’Antonio fronte Hotel de Riale dalle ore 08.00 alle ore 12.00

- Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata all’intero parcheggio di via Santa Maria fronte civico 30 dalle ore 08.00 alle ore 12.00

- Istituzione dei divieti di sosta e fermata con rimozione forzata dalle ore

07.00 alle ore 12.00 nell’area della piazza del mercato di via San Michele e via Tahon de Revel con contestuale divieto di accesso a piazza Mercato dalle vie d’accesso, quali via Bertacchi, via Leopardi e via Santini.

- Nella giornata di lunedì 2 ottobre a Parabiago resteranno inoltre chiuse la scuola elementare Manzoni e la scuola media Sant’Ambrogio.

Il Comune ha disposto la sospensione temporanea della circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al seguito della gara, limitatamente al tempo necessario al transito della medesima, a partire dalle ore 10.15 in via Marzorati; Via Tessa; Via Toniolo; Via Cogliati; Viale Villoresi e Via Milano.

Il Comune ha inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 09.00 sino al termine della gara in via Toniolo, nel tratto compreso tra via Carducci e via Meda.

- Dalle 10.45 fino al passaggio della corsa: divieto di circolazione in viale Tosell e via San Micheke del Carso.

- Dalle 12.00 fino al passaggio della corsa: divieto di sosta via Novara, via Venegoni , Piazza del Popolo, Piazza Monumento, Corso Italia, via Barlocco, Corso Sempione, Viale Toselli.

- Si segnalano inoltre i divieti di sosta. In piazza Primo Maggio a partire dalle ore 17:00 di domenica 1 ottobre fino alle 20:00 di lunedì ottobre di un’area 20×10 metri transennata per i mezzi delle riprese televisive. Il resto della piazza Primo Maggio sarà off limits alle ore 06:00 alle ore 20:00 di lunedì 2 ottobre.

- Inoltre, per evitare che il traffico veicolare causato dagli istituti scolastici ricada su una viabilità già modificata dal passaggio della corsa, negli istituti Carducci, Barbara Melzi, Dell’Acqua, Bernocchi, Galilei e nell’asilo Santa Teresa ingressi e uscite saranno sospesi dalle 13 alle 16. Per lo stesso motivi, alle scuole Don Milani gli alunni dovranno uscire entro le 13.

Sono istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli nella fascia oraria dalle 08.00 alle 13.00 :

- Divieto di sosta con rimozione forzata in c.so XX Settembre, tratto da viale Cadorna a via Marconi, ambo i lati ed in viale Boccaccio nel tratto dal civico 1 al civico 5, in prossimità dell’impianto rotatorio di p.le Tripoli;

- Sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 11.00 alle 12.00 in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti di strada interessati dalla gara di cui all’oggetto e più precisamente nelle seguenti vie e viali: Dairago – Boccaccio – Tripoli – Virgilio – Cadorna – XX Settembre, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile ‘fine gara’;

- Obbligo per tutti i veicoli provenienti da aree o strade che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;

- Divieto di attraversamento del percorso anche per i pedoni durante il transito dei concorrenti.

- Dalle 8 fino alle 12.30 divieto di circolazione su Largo Tosi (qui, fino alle 10, è consentito il transito dei mezzi pubblici), via Crispi, via Verdi e via Europa. Dalle 11 e fino al passaggio della corsa, sarà vietata la circolazione in Piazza IV Novembre, corso Italia, Piazza Monumento, Piazza del Popolo, via Venegoni (da Piazza del Popolo a va Genova), Piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre. Dalle 15 e fino al passaggio della corsa saranno chiuse al traffico veicolare via Dell’Acquarella, via Picasso, via Saronnese, via Locatelli, corso Sempione e viale Toselli.

- Dalle 7 alle 12.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli (ad eccezione di quelli al seguito della gara ciclistica) in piazza Europa, largo Tosi e Piazza I° Maggio (solo nel lato asfaltato, dalle 15 del 13 settembre). Dalle 10 alle 17, invece, sarà vietata la sosta con rimozione forzata (anche in questo caso ad eccezione dei veicoli al seguito della corsa) in via Renato Cuttica, da viale Gorizia a viale Toselli.

- Infine, dalle 6:30 alle 19 è istituito il restringimento della carreggiata per i lavori di montaggio e smontaggio del palco per autorità, giornalisti e addetti alla corsa in via Toselli, nel tratto da via Cuzzi a via per San Vittore Olona.