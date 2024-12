Rivoluzione nel Legnano Calcio: via il tecnico Cataldo e il dg Pogliani. Arriva Roberto Nava

Legnano (Milano), 5 dicembre 2024 – Via allenatore, via direttore generale. Cambia tutto al Legnano calcio. Al termine della riunione odierna del CdA, l'A.C. Legnano ha annunciato la nomina di Roberto Nava come nuovo Direttore Generale.

Sessantaduenne imprenditore italo-svizzero, Nava ha iniziato il suo percorso calcistico come dirigente nel 1993 al Como in serie C. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico dell'FC Lugano, in Svizzera, per poi assumere l'incarico di Direttore Generale in Albania al KF Teuta ed al Villaznia. Ha quindi lavorato anche in Serbia al FK Novi Pazar come responsabile del settore giovanile e come responsabile delle Scuole Calcio della Football Club National.

Il neo dirigente della società lilla si avvarrà anche della collaborazione di Geladjn Balaj. Il CdA si rinnova anche con l'ingresso come consigliere del legnanese Giovanni Russo a cui sono state assegnate le deleghe al commerciale, al marketing ed alle sponsorship. Esce invece dalla società il direttore generale Eros Pogliani che dall'inizio dell'attuale stagione sportiva si è occupato del club. La società ha ringraziato Pogliani per il lavoro svolto in questi mesi. Sollevato dall'incarico anche il tecnico Cataldo, ma per ora non ci sono nuovi arrivi sulla panchina lilla. Domenica nel derby contro il Saronno potrebbe sedersi in panchina Valerio Foglio.