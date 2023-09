Legnano, in arrivo la Coppa Bernocchi: edizione amarcord dei colori iridati

Legnano, 15 settembre 2023 – La Coppa Bernocchi numero 104 cade nell’anno del centesimo anniversario dal primo campionato mondiale vinto da un italiano, l’indimenticato Libero Ferrario, che in quella stessa stagione tagliò per primo anche il traguardo della classica corsa ciclistica legnanese: è anche per sottolineare adeguatamente questa ricorrenza che l’edizione 2023 della gara ciclistica organizzata dalla Us Legnanese prenderà il via da Parabiago, dove Ferrario è nato e ha vissuto, per poi svilupparsi su un percorso che, come di consueto, si concluderà poi sul rettilineo di viale Toselli.

La presentazione alla città della corsa, che si terrà il 2 ottobre prossimo, ha riunito nella sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni i vertici della Us Legnanese, guidati dal presidente Luca Roveda, gli amministratori di Legnano e Parabiago, i rappresentanti degli sponsor che sostengono la manifestazione e, ospite d’onore, Giuseppe Saronni, come Ferrario parabiaghese, come Ferrario vincitore del campionato del mondo di ciclismo nel 1982. È stato proprio Saronni a congiungere i capi di questo fil rouge e a ricordare come il nonno, Tito Brambilla, sia stato gregario proprio di Libero Ferrario: "Mi faceva allenare dietro moto – ha ricordato Saronni - e mi raccontava le storie delle sue esperienze fatte con Ferrario. Storie incredibili di un mondo diverso: quelli erano eroi, che correvano con materiali che non saprei neppure definire. Un ciclismo fatto di inventiva".

Obiettivo dell’edizione di quest’anno sarà confermare il successo dell’edizione 2022, che aveva messo in fila quasi 2 milioni e 800mila spettatori sui social, per un milione e 331mila "play" totali, 277mila spettatori per la diretta Rai in Italia e un milione 185mila di spettatori all’estero. E la gara potrà contare anche sulla presenza di Wout Van Aert, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone e Mark Cavendish.