Tre Valli Varesine il 3 ottobre 2023: percorso, strade chiuse, orari e dove vederla

Varese, 2 ottobre 2023 – Tutto pronto per la ‘Tre Valli Varesine’, che giunge quest’anno alla 102esima edizione e chiude il Trittico Lombardo. Dopo la Coppa Agostoni (vinta da Davide Formolo, ndr) e Coppa Bernocchi (in scena oggi), la Tre Valli metterà il punto sulle semi-classiche italiane, in attesa di vedere cosa succederà poi al Giro di Lombardia 2023 la domenica successiva. Sono due le competizioni in programma domani, martedì 3 ottobre, in occasione della gara ciclistica: la competizione femminile e a seguire quella maschile.

Dal 1919, la Tre Valli è il fiore all’occhiello dello sport delle due ruote locale, un fiore all’occhiello che non pochi considerano una vera e propria ‘classica’. In un albo d’oro ricchissimo di nomi importanti oltre quelli sopra citati, spicca un A. Binda ingannatore visto che sotto quell’iniziale si nasconde non il campionissimo Alfredo ma il fratello Albino. Due i grandi che hanno trionfato quattro volte, il record: Gianni Motta e Giuseppe Saronni. Tra gli altri big vittoriosi, Gino Bartali, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, il cannibale Eddy Merckx, Francesco Moser e ‘monsieur Robaix’ Franco Ballerini.

Il tracciato è di 196,5 km, quasi invariato rispetto all'edizione 2022. Si comincia con un tratto in linea che porta la corsa da Busto Arsizio a Varese, dove si entrerà nel circuito da ripetere 8 volte e con all'interno 3 strappi molto insidiosi. Sarà poi il momento di completare il percorso lungo (2 giri) da 25 km che termina con la salita di Via Sacco, scollinamento a 2 km dal traguardo.

La corsa partirà da Busto Arsizio alle 11:55 e terminerà a Varese verso le 16:45.

La Tre Valli Varesine 2023 sarà visibile in diretta TV su Rai Sport ed Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming le piattaforme in considerazione sono le solite: RaiPlay, SkyGO, NOW e DAZN. Rai Sport inizierà a trasmettere la gara dalle 14 in chiaro, allo stesso orario invece la trasmissione in streaming su Rai Play. Eurosport.it vi offrirà la trasmissione della gara dalle 15.00, visibile anche su Discovery+. OA Sport vi garantirà la Diretta Live dalle 12.

Per consentire lo svolgimento delle gare ci saranno diverse modifiche alla viabilità. Modifiche sono previste anche per alcuni servizi educativi-scolastici.

Nella giornata di martedì 3 ottobre via Sacco sarà chiusa per tutta la lunghezza dalla mezzanotte fino al termine della manifestazione, prevista per le 20 circa. La via Bernascone, viale Sant’Antonio, nel tratto compreso tra via degli Alpini e piazza Motta, piazza Motta e piazza Monte Grappa saranno chiuse al traffico a partire dalle 12 di oggi, lunedì 2 ottobre e fino alle 20 di martedì 3 ottobre. I ciclisti entreranno in città nella giornata di martedì 3 ottobre intorno alle ore 9.50 circa per effettuare una serie di circuiti sulle strade cittadine: il divieto di transito sarà attivo 30 minuti prima dell’ingresso della gara nel territorio comunale e sarà valido per tutta la durata della manifestazione. L’arrivo è in via Sacco e il termine delle gare è previsto intorno alle ore 17.30.

CORSA “TRE VALLI VARESINE WOMEN”

Ingresso nel territorio comunale di Varese (Intorno alle ore 10 di martedì 3 ottobre)

SP1, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZALE LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino che sarà percorso 6 volte

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA GUERCINO, VIA MARZORATI ,LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO (Termine Gara).

“TRE VALLI VARESINE”

Ingresso nel territorio comunale di Varese (Intorno alle ore 12.30)

SP1, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZALE LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, da percorrere otto volte (Giro corto)

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, giro 9°

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, SP1 LUNGOLACO DI CALCINATE, ROTATORIA SP1/VIA ETTORE PONTI, VIA ETTORE PONTI;

Rientro nel territorio Comunale di Varese

VIA CARACCIOLO, LARGO GRILLI, VIA CARACCIOLO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO;

Inizio circuito cittadino, giro 10°

VIA SACCO, VIA MARCOBI, PIAZZA MONTE GRAPPA, VIA MARCOBI, VIA VERATTI, PIAZZA BECCARIA, VIALE AGUGGIARI, VIA MONTELLO, VIA MARZORATI, LARGO MONS. PIGIONATTI (ex largo Unicef), VIA CRISPI, VIA CASTOLDI, VIA SANVITO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, SP1 LUNGOLAGO DI CALCINATE, ROTATORIA SP1/VIA ETTORE PONTI, VIA ETTORE PONTI;

Rientro nel territorio Comunale di Varese

VIA CARACCIOLO, LARGO GRILLI, VIA CARACCIOLO, VIA PIEMONTE, VIA GIORDANI, LARGO DELLA PESA, VIA VALLE LUNA, VIA DEL MOLINO, VIA VIGEVANO, VIA MACCHI, VIA DEZZA, VIA MAESTRI DEL LAVORO, PIAZZA BOSSI, VIA DAVERIO, ROTATORIA DI VIA DAVERIO (altezza COOP), VIA DAVERIO, VIA TRENTINI, LARGO FERRARIN, VIA GHIRINGHELLI, PIAZZA LIBERTA’, VIA XXV APRILE, VIA SANVITO, VIA SACCO.

L'arrivo è in VIA SACCO, con Fine Gara previsto per le 17.30 circa.