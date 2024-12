Legnano Calcio, il neo tecnico Gianluca Porro debutta nella partita contro il Saronno

Legnano (Milano), 6 dicembre 2024 - Sarà Gianluca Porro a sedersi sulla panchina del Legnano calcio nella sfida di domenica contro il Saronno. Porro, 45 anni, è stato scelto dal presidente Sergio Zoppi in persona per succedere a Luca Cataldo.

L'annuncio è arrivato nella notte di giovedì 5 dicembre, con il neo Direttore Generale Roberto Nava che ha salutato l'arrivo del tecnico con un post carico di entusiasmo su Facebook: “Confermo che Porro domani sarà a pranzo con il Presidente Zoppi e altri dirigenti… Benvenuto Mister e buon lavoro.”.

Porro non è un nome qualunque nel panorama calcistico: il suo percorso lo ha visto protagonista in Serie A per due stagioni con l’Empoli e in Serie C1, dove ha vestito maglie di prestigio come Carrarese, Prato, Varese, Padova, Perugia, Pro Sesto e Pisa.

Un centrocampista duttile e affidabile, capace di calcare i campi più difficili del calcio italiano. Conclusa l’avventura da giocatore, Porro ha subito mostrato inclinazione per il mestiere di allenatore. Ha esordito in Serie D con il Pont Donnaz, per poi guidare il Città di Varese, con cui ha raggiunto e vinto i playoff. A seguire, un’esperienza al Lecco, dove ha lavorato con l’Under 19, affinando il talento dei giovani. Porro arriva al **Legnano** in un momento delicato: la squadra è penultima in Eccellenza, una situazione che richiede interventi rapidi e decisi. La sua missione è chiara: invertire la rotta e riportare serenità in un ambiente che vive di grandi aspettative. Il debutto sarà subito impegnativo, con la sfida di domenica contro il Saronno al Mari.