Morto Angelo Lazzaroni, addio al presidente del Parco Arcadia di Bareggio. “Persona straordinaria e volontario infaticabile”

Il Parco Arcadia piange il suo presidente Angelo Lazzaroni, morto sabato mattina a 78 anni. Lazzaroni era presidente dell'Associazione Amici del Parco Arcadia ed era - come sostiene il presidente onorario Gianfranco Bedinelli - la vera anima del parco.

"Abbiamo perso una persona squisita, sia sul piano umano sia sul piano dell'impegno - dice Bedinelli in ricordo dell'amico - non si tirava mai indietro. L'ho conosciuto nel 1976 e da allora abbiamo avuto come progetto comune il Parco Arcadia, per il quale Angelo viveva. Non si fermava mai, anche quando gli chiedevamo noi di farlo, gli veniva istintivo. Ora vogliamo stare vicini alla sua famiglia e in particolare a sua moglie, che lo ha sempre sostenuto e guidato".

Volontario della Croce Azzurra e della parrocchia, Angelo Lazzaroni nella vita faceva il tappezziere e si occupava della realizzazione dei paramenti liturgici della navata della chiesa. I funerali si terranno lunedì pomeriggio alle 15.30.