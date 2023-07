Barbara D’Urso, i tempi di Mark Caltagirone e del “22% anche senza i fratelli Rodriguez”

"Barbara D'Urso è trash". Quanti l'hanno affermato negli ultimi mesi. E degli aspetti trash, è innegabile, nei suoi programmi ci sono sempre stati. Delle venature di "oltre il limite" non sono mai mancate. Come non mancano però in programmi blasonati e in produzioni di nomi decisamente altisonanti.

Eppure è innegabile che la stessa Barbara D'Urso abbia portato benefici enormi a Mediaset dal punto di vista degli ascolti. Basti pensare ai gloriosi tempi del caso Pamela Prati Mark Caltagirone. C'è chi dopo quella soap grottesca e surreale, ma molto seguita dal pubblico - il 20% di share era la base sotto la quale non scendeva mai nessuna serata di 'Domenica Live -, ha avuto una popolarità infinita e inaspettata. E la stessa Mediaset vantava vittorie di serata costanti per Canale 5 con quel programma.

"Domenica Live è un programma democratico. Chi vuole viene, chi non vuole non viene. Da me vengono fior fiori di artisti con un curriculum di tutto rispetto. Siamo liberi. Facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez”: questa risposta piccata della conduttrice al "no" di Belen Rodrigueze, della sorella Cecilia e del fratello Jeremias per un'ospitata a 'Domenica Live' nel 2017 la dice lunga sui risultati raggiunti da quel programma.

Per non parlare del caso Mark Caltagirone. Un caso letteralmente nato nei salotti di Barbara D'Urso, dopo la stura che aveva dato Mara Venier con quel "Ma ma ma mamma Pamela" cantato con la band e la stessa Pamela Prati a Domenica In. Da lì si è scoperchiato un Vaso di Pandora che ha portato a scoprire che in realtà Mark Caltagirone non esiste, che Pamela Prati non aveva mai visto il suo fantomatico futuro sposo e tutta una serie di menzogne. Se non fosse stato per le intuizioni - di certo con una spiccata vena trash, su questo non si discute - di Barbara D'Urso e del suo staff autorale, non sarebbero arrivati ascolti costantemente così alti alla prima serata di Canale 5. Ascolti, è bene ricordarlo, arrivati con uno sforzo economico non certo esorbitante.

Che Mediaset e i suoi vertici siano del tutto liberi di assumere ogni genere di decisione è fuor di dubbio, ma è altrettanto fuor di dubbio che un trattamento differente una conduttrice come Barbara D'Urso lo avrebbe certamente meritato. Per non parlare del suo staff, al quale nulla era stato comunicato. Non foss'altro per i risultati eccellenti conseguiti in passato.