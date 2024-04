“Andavo ai 100 all’ora”: Paolo Cevoli fa ridere rievocando gli anni ’60

Paolo Cevoli, classe 1958, nonno di due nipotini, immagina di raccontare loro la vita di quando era una bambino. Cose che oggi sembrano assurde: telefoni con la rotella, tivù in bianco e nero... Un racconto personale che attraversa tutta la vita del comico bolognese con “Andavo ai 100 all’ora“, proprio come cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo, nel 1962. Per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi. L’appuntamento è per venerdì alle 21 al Teatro Galleria di Legnano. Biglietti su Ticketone.